صحة الرياض تُنفّذ 3587 جولة تفتيشية وتضبط 325 مخالفة للإجراءات الاحترازية

شملت 223 زيارة للمستشفيات و353 للمراكز الحكومية و 1510 للمجمعات الطبية

نفّذت صحة الرياض 3587 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة 22 /1/ 2022 م حتى 28 /1/ 2022م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

شملت الجولات 223 زيارة للمستشفيات، و353 زيارة للمراكز الحكومية و1501 زيارة للمجمعات الطبية، و1510 زيارات للصيدليات وضُبط 325 مخالفة تضمنت (272 مخالفة منشآت و53 مخالفة أفراد خلال هذه الفترة).