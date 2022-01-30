صحة الرياض تُنفّذ 3587 جولة تفتيشية وتضبط 325 مخالفة للإجراءات الاحترازية
شملت 223 زيارة للمستشفيات و353 للمراكز الحكومية و 1510 للمجمعات الطبية
نفّذت صحة الرياض 3587 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة 22 /1/ 2022 م حتى 28 /1/ 2022م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
شملت الجولات 223 زيارة للمستشفيات، و353 زيارة للمراكز الحكومية و1501 زيارة للمجمعات الطبية، و1510 زيارات للصيدليات وضُبط 325 مخالفة تضمنت (272 مخالفة منشآت و53 مخالفة أفراد خلال هذه الفترة).
صحة الرياض تُنفّذ 3587 جولة تفتيشية وتضبط 325 مخالفة للإجراءات الاحترازية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-30
نفّذت صحة الرياض 3587 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة 22 /1/ 2022 م حتى 28 /1/ 2022م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
شملت الجولات 223 زيارة للمستشفيات، و353 زيارة للمراكز الحكومية و1501 زيارة للمجمعات الطبية، و1510 زيارات للصيدليات وضُبط 325 مخالفة تضمنت (272 مخالفة منشآت و53 مخالفة أفراد خلال هذه الفترة).
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
09:47 AM
صحة الرياض تُنفّذ 3587 جولة تفتيشية وتضبط 325 مخالفة للإجراءات الاحترازية
شملت 223 زيارة للمستشفيات و353 للمراكز الحكومية و 1510 للمجمعات الطبية
نفّذت صحة الرياض 3587 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة 22 /1/ 2022 م حتى 28 /1/ 2022م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
شملت الجولات 223 زيارة للمستشفيات، و353 زيارة للمراكز الحكومية و1501 زيارة للمجمعات الطبية، و1510 زيارات للصيدليات وضُبط 325 مخالفة تضمنت (272 مخالفة منشآت و53 مخالفة أفراد خلال هذه الفترة).