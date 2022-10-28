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"ابن سمار" يثمّن مبادرات ولي العهد بمؤتمر "الشرق الأوسط الأخضر"

قال: تنسق الجهود لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار بالمُبادرات التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قِمة مؤتمر مُبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عُقِدت مساء أول أمس في مدينة الرياض، وبحضور عدد من رؤساء الدول وأولياء العهد والمسؤولين، لبحث مواجهة التغير المناخي وسُبل التعاون المُشترك بين الدول لتطوير التقنيات والمُحافظة على الثروات الطبيعية التي تمتلكها المنطقة، وتنسيق الجهود لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي؛ لوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وقال "ابن سمار": "دور المملكة دائماً فعال ورائد في مُختلف المجالات، وأهمها المجال البيئي وحِرصها على المحافظة على الطبيعة والمُكتسبات الناتجة عن الطبيعة ومواردها، التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الإنسان أولاً ثم الطبيعة ومن ثم حتى اقتصادياً، لافتاً إلى أن تنظيم المملكة لهذا المؤتمر يُساعد على تنظيم الجهود ووضع خُطط واستراتيجيات مِن شأنها رفع الكفاءة في العمل البيني المُشترك لمواجهة هذه التحديات ووضع أُسس وخطط لنجاح هذه الاستراتيجيات، التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الثروات الطبيعية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن سمار" يثمّن مبادرات ولي العهد بمؤتمر "الشرق الأوسط الأخضر"
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار بالمُبادرات التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قِمة مؤتمر مُبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عُقِدت مساء أول أمس في مدينة الرياض، وبحضور عدد من رؤساء الدول وأولياء العهد والمسؤولين، لبحث مواجهة التغير المناخي وسُبل التعاون المُشترك بين الدول لتطوير التقنيات والمُحافظة على الثروات الطبيعية التي تمتلكها المنطقة، وتنسيق الجهود لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي؛ لوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وقال "ابن سمار": "دور المملكة دائماً فعال ورائد في مُختلف المجالات، وأهمها المجال البيئي وحِرصها على المحافظة على الطبيعة والمُكتسبات الناتجة عن الطبيعة ومواردها، التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الإنسان أولاً ثم الطبيعة ومن ثم حتى اقتصادياً، لافتاً إلى أن تنظيم المملكة لهذا المؤتمر يُساعد على تنظيم الجهود ووضع خُطط واستراتيجيات مِن شأنها رفع الكفاءة في العمل البيني المُشترك لمواجهة هذه التحديات ووضع أُسس وخطط لنجاح هذه الاستراتيجيات، التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الثروات الطبيعية".

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
10:16 AM

"ابن سمار" يثمّن مبادرات ولي العهد بمؤتمر "الشرق الأوسط الأخضر"

قال: تنسق الجهود لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار بالمُبادرات التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قِمة مؤتمر مُبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عُقِدت مساء أول أمس في مدينة الرياض، وبحضور عدد من رؤساء الدول وأولياء العهد والمسؤولين، لبحث مواجهة التغير المناخي وسُبل التعاون المُشترك بين الدول لتطوير التقنيات والمُحافظة على الثروات الطبيعية التي تمتلكها المنطقة، وتنسيق الجهود لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي؛ لوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وقال "ابن سمار": "دور المملكة دائماً فعال ورائد في مُختلف المجالات، وأهمها المجال البيئي وحِرصها على المحافظة على الطبيعة والمُكتسبات الناتجة عن الطبيعة ومواردها، التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الإنسان أولاً ثم الطبيعة ومن ثم حتى اقتصادياً، لافتاً إلى أن تنظيم المملكة لهذا المؤتمر يُساعد على تنظيم الجهود ووضع خُطط واستراتيجيات مِن شأنها رفع الكفاءة في العمل البيني المُشترك لمواجهة هذه التحديات ووضع أُسس وخطط لنجاح هذه الاستراتيجيات، التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الثروات الطبيعية".

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