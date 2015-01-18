النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خالد بن سلمان": اعتداء الحوثي على السعودية والإمارات يمثل تهديدًا لأمن المنطقة

أكد أن استمرار دعم الميليشيا الإرهابية يمثل خرقًا للقرارات والقوانين والأعراف الدولية

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يمثل تهديدًا لأمن دولنا والمنطقة بأكملها. والمسارات واضحة أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مسارًا تصعيديًا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار.

وغرد الأمير خالد بن سلمان على تويتر بقوله: استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقًا لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهدًا دوليًا للتصدي له.

وأضاف: في هذه اللحظات التاريخية التي تشهد تقدمًا عسكريًا في جميع المحاور في اليمن؛ ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل الأطراف بأحرف من ذهب، وسيتبعها تحقيق نجاحات أخرى - بإذن الله- تعجل بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة.

وتابع: بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وبحثنا مجهودات ومبادرات المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، واستعرضنا المستجدات على الساحة اليمنية، والأعمال الإغاثية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

وأكمل: التقيت أخي دولة رئيس مجلس الوزراء باليمن، وبحثنا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، وأكدت له حرص التحالف بقيادة المملكة على دعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمنه واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خالد بن سلمان": اعتداء الحوثي على السعودية والإمارات يمثل تهديدًا لأمن المنطقة
سبق

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يمثل تهديدًا لأمن دولنا والمنطقة بأكملها. والمسارات واضحة أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مسارًا تصعيديًا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار.

وغرد الأمير خالد بن سلمان على تويتر بقوله: استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقًا لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهدًا دوليًا للتصدي له.

وأضاف: في هذه اللحظات التاريخية التي تشهد تقدمًا عسكريًا في جميع المحاور في اليمن؛ ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل الأطراف بأحرف من ذهب، وسيتبعها تحقيق نجاحات أخرى - بإذن الله- تعجل بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة.

وتابع: بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وبحثنا مجهودات ومبادرات المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، واستعرضنا المستجدات على الساحة اليمنية، والأعمال الإغاثية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

وأكمل: التقيت أخي دولة رئيس مجلس الوزراء باليمن، وبحثنا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، وأكدت له حرص التحالف بقيادة المملكة على دعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمنه واستقراره.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:23 AM
اخر تعديل
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:53 AM

"خالد بن سلمان": اعتداء الحوثي على السعودية والإمارات يمثل تهديدًا لأمن المنطقة

أكد أن استمرار دعم الميليشيا الإرهابية يمثل خرقًا للقرارات والقوانين والأعراف الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
505

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يمثل تهديدًا لأمن دولنا والمنطقة بأكملها. والمسارات واضحة أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مسارًا تصعيديًا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار.

وغرد الأمير خالد بن سلمان على تويتر بقوله: استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقًا لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهدًا دوليًا للتصدي له.

وأضاف: في هذه اللحظات التاريخية التي تشهد تقدمًا عسكريًا في جميع المحاور في اليمن؛ ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل الأطراف بأحرف من ذهب، وسيتبعها تحقيق نجاحات أخرى - بإذن الله- تعجل بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة.

وتابع: بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وبحثنا مجهودات ومبادرات المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، واستعرضنا المستجدات على الساحة اليمنية، والأعمال الإغاثية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

وأكمل: التقيت أخي دولة رئيس مجلس الوزراء باليمن، وبحثنا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، وأكدت له حرص التحالف بقيادة المملكة على دعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمنه واستقراره.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,641
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,515
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,820
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,696

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة