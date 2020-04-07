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عن "عقوبة مرتكبي حوادث دهس رجال الأمن".. قانوني: قد تصل إلى القتل تعزيراً

قال: استهانة بالدماء المحرّمة وإخلال بالأمن يستحقان التوقيف متى ثبت القصد

أكّد المستشار القانوني أحمد بن عواض الدهاس؛ أن العقوبة التي تنتظر مرتكبي حوادث دهس رجال الأمن؛ قد تصل إلى القتل تعزيراً.

وتفصيلاً؛ قال "الدهاس": العقوبة بحق مرتكبي حوادث دهس رجال الأمن، التي نتج عنها وفاة اثنين من رجال المرور، قد تصل إلى حد القتل تعزيراً.

وأضاف: "يجب أن نوضح في بداية الأمر أن جرائم الاعتداء على رجال الأمن من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقا للبند (أولا / 18) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10 /6/ 1435هـ، المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

وتابع: "متى ما ثبت توافر القصد الجنائي في تلك الحوادث، من خلال الأدلة والقرائن وشهادة الشهود والتقارير الطبية والتحقيقات، فقد تصل العقوبة بحق مرتكبيها إلى القتل تعزيراً؛ لأن ذلك فيه استهانة بالدماء المحرمة وإخلال بالأمن".

المستشار القانوني أحمد بن عواض الدهاس دهس رجال الأمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن "عقوبة مرتكبي حوادث دهس رجال الأمن".. قانوني: قد تصل إلى القتل تعزيراً
سبق

أكّد المستشار القانوني أحمد بن عواض الدهاس؛ أن العقوبة التي تنتظر مرتكبي حوادث دهس رجال الأمن؛ قد تصل إلى القتل تعزيراً.

وتفصيلاً؛ قال "الدهاس": العقوبة بحق مرتكبي حوادث دهس رجال الأمن، التي نتج عنها وفاة اثنين من رجال المرور، قد تصل إلى حد القتل تعزيراً.

وأضاف: "يجب أن نوضح في بداية الأمر أن جرائم الاعتداء على رجال الأمن من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقا للبند (أولا / 18) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10 /6/ 1435هـ، المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

وتابع: "متى ما ثبت توافر القصد الجنائي في تلك الحوادث، من خلال الأدلة والقرائن وشهادة الشهود والتقارير الطبية والتحقيقات، فقد تصل العقوبة بحق مرتكبيها إلى القتل تعزيراً؛ لأن ذلك فيه استهانة بالدماء المحرمة وإخلال بالأمن".

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:04 PM

عن "عقوبة مرتكبي حوادث دهس رجال الأمن".. قانوني: قد تصل إلى القتل تعزيراً

قال: استهانة بالدماء المحرّمة وإخلال بالأمن يستحقان التوقيف متى ثبت القصد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,806

أكّد المستشار القانوني أحمد بن عواض الدهاس؛ أن العقوبة التي تنتظر مرتكبي حوادث دهس رجال الأمن؛ قد تصل إلى القتل تعزيراً.

وتفصيلاً؛ قال "الدهاس": العقوبة بحق مرتكبي حوادث دهس رجال الأمن، التي نتج عنها وفاة اثنين من رجال المرور، قد تصل إلى حد القتل تعزيراً.

وأضاف: "يجب أن نوضح في بداية الأمر أن جرائم الاعتداء على رجال الأمن من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقا للبند (أولا / 18) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10 /6/ 1435هـ، المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

وتابع: "متى ما ثبت توافر القصد الجنائي في تلك الحوادث، من خلال الأدلة والقرائن وشهادة الشهود والتقارير الطبية والتحقيقات، فقد تصل العقوبة بحق مرتكبيها إلى القتل تعزيراً؛ لأن ذلك فيه استهانة بالدماء المحرمة وإخلال بالأمن".

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