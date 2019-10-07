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محافظ ينبع يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للأمطار المتوقعة

ناقش مع الجهات ذات العلاقة ما يتعلق بجريان السيول بالأودية

أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة لهذا العام، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك المخاطر، ومعالجة المواقع التي بها ملاحظات وتصحيح مناسيبها الطبيعية.

وناقش المحافظ، اليوم الاثنين، مع الجهات ذات العلاقة منها (الدفاع المدني، وبلدية ينبع البحر وينبع النخل، وفرع خدمات المياه والكهرباء، وفرع وزارة النقل) ما يتعلق بجريان السيول بالأودية وتجمعات المياه في الأحياء السكنية؛ خصوصًا في ظل عدم اكتمال مشاريع درء مخاطر الأمطار والسيول.

وتم التأكيد على جميع الجهات المعنية بالاستعداد لذلك، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك المخاطر، ومعالجة المواقع التي بها ملاحظات، وتصحيح مناسيبها الطبيعية ومراقبة ما يتم.

محافظ ينبع حالات مطرية حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ ينبع يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للأمطار المتوقعة
سبق

أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة لهذا العام، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك المخاطر، ومعالجة المواقع التي بها ملاحظات وتصحيح مناسيبها الطبيعية.

وناقش المحافظ، اليوم الاثنين، مع الجهات ذات العلاقة منها (الدفاع المدني، وبلدية ينبع البحر وينبع النخل، وفرع خدمات المياه والكهرباء، وفرع وزارة النقل) ما يتعلق بجريان السيول بالأودية وتجمعات المياه في الأحياء السكنية؛ خصوصًا في ظل عدم اكتمال مشاريع درء مخاطر الأمطار والسيول.

وتم التأكيد على جميع الجهات المعنية بالاستعداد لذلك، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك المخاطر، ومعالجة المواقع التي بها ملاحظات، وتصحيح مناسيبها الطبيعية ومراقبة ما يتم.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
01:03 PM

محافظ ينبع يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للأمطار المتوقعة

ناقش مع الجهات ذات العلاقة ما يتعلق بجريان السيول بالأودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة لهذا العام، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك المخاطر، ومعالجة المواقع التي بها ملاحظات وتصحيح مناسيبها الطبيعية.

وناقش المحافظ، اليوم الاثنين، مع الجهات ذات العلاقة منها (الدفاع المدني، وبلدية ينبع البحر وينبع النخل، وفرع خدمات المياه والكهرباء، وفرع وزارة النقل) ما يتعلق بجريان السيول بالأودية وتجمعات المياه في الأحياء السكنية؛ خصوصًا في ظل عدم اكتمال مشاريع درء مخاطر الأمطار والسيول.

وتم التأكيد على جميع الجهات المعنية بالاستعداد لذلك، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك المخاطر، ومعالجة المواقع التي بها ملاحظات، وتصحيح مناسيبها الطبيعية ومراقبة ما يتم.

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