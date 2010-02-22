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"المجلي" يحصد وسام "فارس" من منظمة الحماية المدنية بجنيف

حصل العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء على وسام "فارس "من المنظمة الدولية للحماية المدنية ومقرها جنيف وذلك لجهوده البارزة في مجال الحماية المدنية والسلامة العامة.

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"المجلي" يحصد وسام "فارس" من منظمة الحماية المدنية بجنيف
سبق

حصل العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء على وسام "فارس "من المنظمة الدولية للحماية المدنية ومقرها جنيف وذلك لجهوده البارزة في مجال الحماية المدنية والسلامة العامة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:56 PM

"المجلي" يحصد وسام "فارس" من منظمة الحماية المدنية بجنيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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حصل العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء على وسام "فارس "من المنظمة الدولية للحماية المدنية ومقرها جنيف وذلك لجهوده البارزة في مجال الحماية المدنية والسلامة العامة.

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