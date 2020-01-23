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ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 238 وفاة جديدة بالبرازيل و54 حالة بألمانيا

الهند: لم يتوافر عدد الوفيات الإضافية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت، تسجيل 157393 إصابة و238 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع اجتياح سلالة أوميكرون البلاد.

وطبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن نحو 24 مليون إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 622801.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثمانية ملايين و681447، بعد تسجيل 85440 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 116718 بعد تسجيل 54 وفاة جديدة.

الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت 333533 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن معدل شفاء المصابين يبلغ حاليًا 93.18%. ولم يتوافر بعدُ عدد الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 238 وفاة جديدة بالبرازيل و54 حالة بألمانيا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت، تسجيل 157393 إصابة و238 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع اجتياح سلالة أوميكرون البلاد.

وطبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن نحو 24 مليون إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 622801.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثمانية ملايين و681447، بعد تسجيل 85440 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 116718 بعد تسجيل 54 وفاة جديدة.

الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت 333533 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن معدل شفاء المصابين يبلغ حاليًا 93.18%. ولم يتوافر بعدُ عدد الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:46 AM

ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 238 وفاة جديدة بالبرازيل و54 حالة بألمانيا

الهند: لم يتوافر عدد الوفيات الإضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت، تسجيل 157393 إصابة و238 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع اجتياح سلالة أوميكرون البلاد.

وطبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن نحو 24 مليون إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 622801.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثمانية ملايين و681447، بعد تسجيل 85440 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 116718 بعد تسجيل 54 وفاة جديدة.

الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت 333533 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن معدل شفاء المصابين يبلغ حاليًا 93.18%. ولم يتوافر بعدُ عدد الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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