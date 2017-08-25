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"أدبي الطائف" يدشن الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب "فهد ردة الحارثي"

دشن النادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء اليوم، الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي المعروف فهد ردة الحارثي، في حفلٍ بهيج أقيم بمقر النادي حضره جمع من الأدباء والمثقفين بمقر النادي.

بدأ الحفل بكلمة لرئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، رحب بالحضور من مثقفين وأكاديميين ومسرحيين وأدباء، وأعلن: "يسر النادي الأدبي بالطائف أن يُعلن عن تدشين الأعمال المسرحية الكاملة للأستاذ المسرحي فهد ردة الحارثي، والتي تشتمل على كل نتاجه المسرحي، حيث بلغت عدد نصوصه 47 نصًا مسرحيًا توزعت على ثلاثة مسارات منها 33 نصًا لمسرح الكبار، وسبعة نصوص لمسرح الأطفال، وسبعة نصوص لمسرح المونودراما (الشخص الواحد).

ويعد الكاتب المسرحي فهد ردة من رموز المسرح العربي حيث حازت نصوصه العديد من الجوائز المحلية والعربية، وتم تكريمه من قِبل العديد من الجهات والمهرجانات داخل المملكة وخارجها.

وأشار "الجعيد" إلى أن النادي الأدبي الثقافي بالطائف أعلن عن توقيع عقد طباعة الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي فهد بن ردة الحارثي، مساء الأربعاء 5 رجب 1442هـ الموافق 17 فبراير 2021م ضمن مشروع طباعة الأعمال الكاملة للرواد من الأدباء والكتاب السعوديين؛ وذلك تقديرًا لدوره الريادي في الحركة المسرحية السعودية.

وتحدث المحتفى به فهد الحارثي بكلمة شكر فيها النادي الأدبي الثقافي بالطائف، ممثلاً في رئيسه عطا الله الجعيد، وعبدالعزيز عبدالغني عسيري المسؤول المالي بالنادي وكل منسوبي النادي على مبادرتهم لطباعة أعماله المسرحية الكاملة، والتي تعد نتاج ما يقرب من 30 عامًا.

وأشار إلى أنه تمت طباعة وجمع هذه الأعمال في هذا الوقت بالذات حفظًا له ومساهمةً في إثراء مكتبة المسرح السعودي لكي يطلع عليها الباحثون والأكاديميون المختصون الذين يعانون بسبب شح في المؤلفات المطبوعة في مجال المسرح في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

وتداخل بعد ذلك كل من الناقد الدكتور عالي القرشي وعبدالعزيز عبد الغني عسيري، ومدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي، والدكتور بندر البقمي عميد كلية العلوم، ورئيس نادي المسرح السعودي بجامعة الطائف، والدكتور الأديب عبدالعزيز الطلحي، والمسرحي مساعد الزهراني، والمخرج المسرحي أحمد الأحمري، والمسرحي سامي الزهراني، والكاتب والقاص خلف سرحان القرشي.

وعبّر الجميع عن مشاعرهم تجاه عراب المسرح السعودي فهد ردة الحارثي، كما عبروا عن شكرهم وتثمينهم لمبادرة النادي بطباعة أعماله الكاملة واهتمامه بالمسرح بشكل عام من خلال طباعة الأعمال الكاملة لكبار المسرحيين السعوديين وتخصيص فرع من فروع جائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورته الرابعة للعام الحالي لكتابة النصوص المسرحية.

وتقاطر الجميع للحصول على توقيع "الحارثي" على أعماله الكاملة بعد أن أهدى النسخة الأولى منها للنادي الأدبي الثقافي بالطائف كمؤسسة ولصديقه ورفيق دربه المسرحي المخرج أحمد الأحمري كفرد، والذي لم يتمالك نفسه عند إلقاء كلمته من البكاء عندما أراد أن يعبر عن فرحته لمشاهدة تدشين هذه الأعمال قائلاً: "الحمد لله أنني عشت حتى رأيت هذه الأعمال مطبوعة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أدبي الطائف" يدشن الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب "فهد ردة الحارثي"
سبق

دشن النادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء اليوم، الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي المعروف فهد ردة الحارثي، في حفلٍ بهيج أقيم بمقر النادي حضره جمع من الأدباء والمثقفين بمقر النادي.

بدأ الحفل بكلمة لرئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، رحب بالحضور من مثقفين وأكاديميين ومسرحيين وأدباء، وأعلن: "يسر النادي الأدبي بالطائف أن يُعلن عن تدشين الأعمال المسرحية الكاملة للأستاذ المسرحي فهد ردة الحارثي، والتي تشتمل على كل نتاجه المسرحي، حيث بلغت عدد نصوصه 47 نصًا مسرحيًا توزعت على ثلاثة مسارات منها 33 نصًا لمسرح الكبار، وسبعة نصوص لمسرح الأطفال، وسبعة نصوص لمسرح المونودراما (الشخص الواحد).

ويعد الكاتب المسرحي فهد ردة من رموز المسرح العربي حيث حازت نصوصه العديد من الجوائز المحلية والعربية، وتم تكريمه من قِبل العديد من الجهات والمهرجانات داخل المملكة وخارجها.

وأشار "الجعيد" إلى أن النادي الأدبي الثقافي بالطائف أعلن عن توقيع عقد طباعة الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي فهد بن ردة الحارثي، مساء الأربعاء 5 رجب 1442هـ الموافق 17 فبراير 2021م ضمن مشروع طباعة الأعمال الكاملة للرواد من الأدباء والكتاب السعوديين؛ وذلك تقديرًا لدوره الريادي في الحركة المسرحية السعودية.

وتحدث المحتفى به فهد الحارثي بكلمة شكر فيها النادي الأدبي الثقافي بالطائف، ممثلاً في رئيسه عطا الله الجعيد، وعبدالعزيز عبدالغني عسيري المسؤول المالي بالنادي وكل منسوبي النادي على مبادرتهم لطباعة أعماله المسرحية الكاملة، والتي تعد نتاج ما يقرب من 30 عامًا.

وأشار إلى أنه تمت طباعة وجمع هذه الأعمال في هذا الوقت بالذات حفظًا له ومساهمةً في إثراء مكتبة المسرح السعودي لكي يطلع عليها الباحثون والأكاديميون المختصون الذين يعانون بسبب شح في المؤلفات المطبوعة في مجال المسرح في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

وتداخل بعد ذلك كل من الناقد الدكتور عالي القرشي وعبدالعزيز عبد الغني عسيري، ومدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي، والدكتور بندر البقمي عميد كلية العلوم، ورئيس نادي المسرح السعودي بجامعة الطائف، والدكتور الأديب عبدالعزيز الطلحي، والمسرحي مساعد الزهراني، والمخرج المسرحي أحمد الأحمري، والمسرحي سامي الزهراني، والكاتب والقاص خلف سرحان القرشي.

وعبّر الجميع عن مشاعرهم تجاه عراب المسرح السعودي فهد ردة الحارثي، كما عبروا عن شكرهم وتثمينهم لمبادرة النادي بطباعة أعماله الكاملة واهتمامه بالمسرح بشكل عام من خلال طباعة الأعمال الكاملة لكبار المسرحيين السعوديين وتخصيص فرع من فروع جائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورته الرابعة للعام الحالي لكتابة النصوص المسرحية.

وتقاطر الجميع للحصول على توقيع "الحارثي" على أعماله الكاملة بعد أن أهدى النسخة الأولى منها للنادي الأدبي الثقافي بالطائف كمؤسسة ولصديقه ورفيق دربه المسرحي المخرج أحمد الأحمري كفرد، والذي لم يتمالك نفسه عند إلقاء كلمته من البكاء عندما أراد أن يعبر عن فرحته لمشاهدة تدشين هذه الأعمال قائلاً: "الحمد لله أنني عشت حتى رأيت هذه الأعمال مطبوعة".

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:47 PM

"أدبي الطائف" يدشن الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب "فهد ردة الحارثي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن النادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء اليوم، الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي المعروف فهد ردة الحارثي، في حفلٍ بهيج أقيم بمقر النادي حضره جمع من الأدباء والمثقفين بمقر النادي.

بدأ الحفل بكلمة لرئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، رحب بالحضور من مثقفين وأكاديميين ومسرحيين وأدباء، وأعلن: "يسر النادي الأدبي بالطائف أن يُعلن عن تدشين الأعمال المسرحية الكاملة للأستاذ المسرحي فهد ردة الحارثي، والتي تشتمل على كل نتاجه المسرحي، حيث بلغت عدد نصوصه 47 نصًا مسرحيًا توزعت على ثلاثة مسارات منها 33 نصًا لمسرح الكبار، وسبعة نصوص لمسرح الأطفال، وسبعة نصوص لمسرح المونودراما (الشخص الواحد).

ويعد الكاتب المسرحي فهد ردة من رموز المسرح العربي حيث حازت نصوصه العديد من الجوائز المحلية والعربية، وتم تكريمه من قِبل العديد من الجهات والمهرجانات داخل المملكة وخارجها.

وأشار "الجعيد" إلى أن النادي الأدبي الثقافي بالطائف أعلن عن توقيع عقد طباعة الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي فهد بن ردة الحارثي، مساء الأربعاء 5 رجب 1442هـ الموافق 17 فبراير 2021م ضمن مشروع طباعة الأعمال الكاملة للرواد من الأدباء والكتاب السعوديين؛ وذلك تقديرًا لدوره الريادي في الحركة المسرحية السعودية.

وتحدث المحتفى به فهد الحارثي بكلمة شكر فيها النادي الأدبي الثقافي بالطائف، ممثلاً في رئيسه عطا الله الجعيد، وعبدالعزيز عبدالغني عسيري المسؤول المالي بالنادي وكل منسوبي النادي على مبادرتهم لطباعة أعماله المسرحية الكاملة، والتي تعد نتاج ما يقرب من 30 عامًا.

وأشار إلى أنه تمت طباعة وجمع هذه الأعمال في هذا الوقت بالذات حفظًا له ومساهمةً في إثراء مكتبة المسرح السعودي لكي يطلع عليها الباحثون والأكاديميون المختصون الذين يعانون بسبب شح في المؤلفات المطبوعة في مجال المسرح في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

وتداخل بعد ذلك كل من الناقد الدكتور عالي القرشي وعبدالعزيز عبد الغني عسيري، ومدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي، والدكتور بندر البقمي عميد كلية العلوم، ورئيس نادي المسرح السعودي بجامعة الطائف، والدكتور الأديب عبدالعزيز الطلحي، والمسرحي مساعد الزهراني، والمخرج المسرحي أحمد الأحمري، والمسرحي سامي الزهراني، والكاتب والقاص خلف سرحان القرشي.

وعبّر الجميع عن مشاعرهم تجاه عراب المسرح السعودي فهد ردة الحارثي، كما عبروا عن شكرهم وتثمينهم لمبادرة النادي بطباعة أعماله الكاملة واهتمامه بالمسرح بشكل عام من خلال طباعة الأعمال الكاملة لكبار المسرحيين السعوديين وتخصيص فرع من فروع جائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورته الرابعة للعام الحالي لكتابة النصوص المسرحية.

وتقاطر الجميع للحصول على توقيع "الحارثي" على أعماله الكاملة بعد أن أهدى النسخة الأولى منها للنادي الأدبي الثقافي بالطائف كمؤسسة ولصديقه ورفيق دربه المسرحي المخرج أحمد الأحمري كفرد، والذي لم يتمالك نفسه عند إلقاء كلمته من البكاء عندما أراد أن يعبر عن فرحته لمشاهدة تدشين هذه الأعمال قائلاً: "الحمد لله أنني عشت حتى رأيت هذه الأعمال مطبوعة".

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