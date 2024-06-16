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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

قطر: 1201 إصابة جديدة مؤكّدة بكورونا و4 وفيات

إجمالي ضحايا الفيروس وصل إلى 80 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1201 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 80 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 21536.

وقالت الوزارة: تعافي 1780 شخصًا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 60461 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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قطر: 1201 إصابة جديدة مؤكّدة بكورونا و4 وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1201 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 80 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 21536.

وقالت الوزارة: تعافي 1780 شخصًا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 60461 حالة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:46 PM

قطر: 1201 إصابة جديدة مؤكّدة بكورونا و4 وفيات

إجمالي ضحايا الفيروس وصل إلى 80 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1201 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 80 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 21536.

وقالت الوزارة: تعافي 1780 شخصًا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 60461 حالة.

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