قطر: 1201 إصابة جديدة مؤكّدة بكورونا و4 وفيات

إجمالي ضحايا الفيروس وصل إلى 80 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1201 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 80 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 21536.



وقالت الوزارة: تعافي 1780 شخصًا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 60461 حالة.