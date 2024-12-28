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"الهلال الأحمر" بالمدينة يباشر أول حالة لخدمة "مرضى جلطات القلب"

تهدف لنقل المريض من موقعه إلى معامل القسطرة مباشرة

نقلت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، أول حالة إسعافية لمريض يعاني من جلطة في القلب، من موقع المريض إلى معامل القسطرة مباشرة، في أول تفعيل لخدمة نقل مرضى جلطات القلب التي دشنها فرع الهيئة نهاية الأسبوع الماضي.

وباشرت الفرق الإسعافية الحالة، بعدما ورد لها بلاغ من غرفة عمليات الهيئة (997) في تمام الساعة الثانية و15 دقيقة ظهراً، من قبل شخص يبلغ من العمر 56 عاماً يعاني من ألم في الصدر.

وعلى الفور، توجهت إليه فرقة إسعافية وباشرت حالته، حيث قامت بعمل تخطيط للقلب وإرساله للتوجيه الطبي بغرفة العمليات، ليأتيها الرد من استشاري الهيئة بالتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية وإدخال المريض إليه مباشرة.

وتهدُف الخدمة الجديدة إلى إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، عبر اختصار الوقت لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه بتعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية، كما تتضمن الخدمة قيام فرق الهلال الأحمر السعودي بعد وصولها لموقع الحالة ومعاينتها بعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم، والتواصل مع الطبيب المناوب بالهيئة "التوجيه الطبي" لإطلاعه على وضع الحالة، وأخذ التوجيه من استشاري الهيئة بنقل المريض مباشرة إلى معامل القسطرة في مركز القلب بالمدينة المنورة.

وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد الزهراني، إن الخدمة انطلقت بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بمركز القلب بالمدينة المنورة، وتعدّ إحدى ركائز الأهداف الإستراتيجية للتحول الصحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهلال الأحمر" بالمدينة يباشر أول حالة لخدمة "مرضى جلطات القلب"
سبق

نقلت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، أول حالة إسعافية لمريض يعاني من جلطة في القلب، من موقع المريض إلى معامل القسطرة مباشرة، في أول تفعيل لخدمة نقل مرضى جلطات القلب التي دشنها فرع الهيئة نهاية الأسبوع الماضي.

وباشرت الفرق الإسعافية الحالة، بعدما ورد لها بلاغ من غرفة عمليات الهيئة (997) في تمام الساعة الثانية و15 دقيقة ظهراً، من قبل شخص يبلغ من العمر 56 عاماً يعاني من ألم في الصدر.

وعلى الفور، توجهت إليه فرقة إسعافية وباشرت حالته، حيث قامت بعمل تخطيط للقلب وإرساله للتوجيه الطبي بغرفة العمليات، ليأتيها الرد من استشاري الهيئة بالتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية وإدخال المريض إليه مباشرة.

وتهدُف الخدمة الجديدة إلى إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، عبر اختصار الوقت لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه بتعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية، كما تتضمن الخدمة قيام فرق الهلال الأحمر السعودي بعد وصولها لموقع الحالة ومعاينتها بعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم، والتواصل مع الطبيب المناوب بالهيئة "التوجيه الطبي" لإطلاعه على وضع الحالة، وأخذ التوجيه من استشاري الهيئة بنقل المريض مباشرة إلى معامل القسطرة في مركز القلب بالمدينة المنورة.

وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد الزهراني، إن الخدمة انطلقت بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بمركز القلب بالمدينة المنورة، وتعدّ إحدى ركائز الأهداف الإستراتيجية للتحول الصحي.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
09:02 PM

"الهلال الأحمر" بالمدينة يباشر أول حالة لخدمة "مرضى جلطات القلب"

تهدف لنقل المريض من موقعه إلى معامل القسطرة مباشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نقلت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، أول حالة إسعافية لمريض يعاني من جلطة في القلب، من موقع المريض إلى معامل القسطرة مباشرة، في أول تفعيل لخدمة نقل مرضى جلطات القلب التي دشنها فرع الهيئة نهاية الأسبوع الماضي.

وباشرت الفرق الإسعافية الحالة، بعدما ورد لها بلاغ من غرفة عمليات الهيئة (997) في تمام الساعة الثانية و15 دقيقة ظهراً، من قبل شخص يبلغ من العمر 56 عاماً يعاني من ألم في الصدر.

وعلى الفور، توجهت إليه فرقة إسعافية وباشرت حالته، حيث قامت بعمل تخطيط للقلب وإرساله للتوجيه الطبي بغرفة العمليات، ليأتيها الرد من استشاري الهيئة بالتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية وإدخال المريض إليه مباشرة.

وتهدُف الخدمة الجديدة إلى إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، عبر اختصار الوقت لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه بتعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية، كما تتضمن الخدمة قيام فرق الهلال الأحمر السعودي بعد وصولها لموقع الحالة ومعاينتها بعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم، والتواصل مع الطبيب المناوب بالهيئة "التوجيه الطبي" لإطلاعه على وضع الحالة، وأخذ التوجيه من استشاري الهيئة بنقل المريض مباشرة إلى معامل القسطرة في مركز القلب بالمدينة المنورة.

وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد الزهراني، إن الخدمة انطلقت بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بمركز القلب بالمدينة المنورة، وتعدّ إحدى ركائز الأهداف الإستراتيجية للتحول الصحي.

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