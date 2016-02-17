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ممثلو البرلمانات العربية يدعمون مقترحات ورؤى السعودية لمشروع وثيقة البرلمان العربي

"أبو اثنين": الوفود أجمعت على تأييد مبادرة ولي العهد "الشرق الأوسط الأخضر"

أجمع ممثلو المجالس والبرلمانات العربية على تأييد ودعم مقترحات ورؤى المملكة العربية السعودية لمشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وستصدر عن المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت المقبل بمقر الجامعة العربية.

وصرَّح عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبو اثنين إلى "واس" قائلاً: "هناك إجماع خلال الاجتماع التحضيري الذي عُقد بالقاهرة على مدار يومَيْن على تأييد الموقف السياسي للمملكة من الأزمة اليمنية لإدانة الاعتداءات الغادرة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات؛ إذ أصبحت هذه الاعتداءات الحوثية مدانة من الدول العربية والعالم".

وأضاف أبو اثنين: "المناقشات في الاجتماع التحضيري أظهرت إجماع الوفود على تأييد مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله–، في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ إذ سيتبنى المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية "مبادرة الوطن العربي الأخضر" التي تشمل أفكارًا وخططًا؛ لكي تُطبَّق في جميع الدول العربية".

وأوضح عضو مجلس الشورى أن الوفود العربية اتفقت على تأييد مواقف المملكة، والاستفادة من تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب، من حيث المكافحة والتأهيل والمناصحة في مجال التصدي للإرهاب، والعمل على تجفيف منابعه وتمويله. وكذلك تناولت مقترحات المملكة في الاجتماع لقضايا الأمن المائي والغذائي والتعليم.

وأشار "أبو اثنين" إلى أنه سيصدر عن المؤتمر الرابع يوم السبت المقبل بيان تفصيلي بكل هذه الموضوعات التي قدَّمها الوفد السعودي في الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

السعودية البرلمانات العربية البرلمان العربي الجامعة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ممثلو البرلمانات العربية يدعمون مقترحات ورؤى السعودية لمشروع وثيقة البرلمان العربي
سبق

أجمع ممثلو المجالس والبرلمانات العربية على تأييد ودعم مقترحات ورؤى المملكة العربية السعودية لمشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وستصدر عن المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت المقبل بمقر الجامعة العربية.

وصرَّح عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبو اثنين إلى "واس" قائلاً: "هناك إجماع خلال الاجتماع التحضيري الذي عُقد بالقاهرة على مدار يومَيْن على تأييد الموقف السياسي للمملكة من الأزمة اليمنية لإدانة الاعتداءات الغادرة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات؛ إذ أصبحت هذه الاعتداءات الحوثية مدانة من الدول العربية والعالم".

وأضاف أبو اثنين: "المناقشات في الاجتماع التحضيري أظهرت إجماع الوفود على تأييد مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله–، في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ إذ سيتبنى المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية "مبادرة الوطن العربي الأخضر" التي تشمل أفكارًا وخططًا؛ لكي تُطبَّق في جميع الدول العربية".

وأوضح عضو مجلس الشورى أن الوفود العربية اتفقت على تأييد مواقف المملكة، والاستفادة من تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب، من حيث المكافحة والتأهيل والمناصحة في مجال التصدي للإرهاب، والعمل على تجفيف منابعه وتمويله. وكذلك تناولت مقترحات المملكة في الاجتماع لقضايا الأمن المائي والغذائي والتعليم.

وأشار "أبو اثنين" إلى أنه سيصدر عن المؤتمر الرابع يوم السبت المقبل بيان تفصيلي بكل هذه الموضوعات التي قدَّمها الوفد السعودي في الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:12 AM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
03:03 AM

ممثلو البرلمانات العربية يدعمون مقترحات ورؤى السعودية لمشروع وثيقة البرلمان العربي

"أبو اثنين": الوفود أجمعت على تأييد مبادرة ولي العهد "الشرق الأوسط الأخضر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أجمع ممثلو المجالس والبرلمانات العربية على تأييد ودعم مقترحات ورؤى المملكة العربية السعودية لمشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وستصدر عن المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت المقبل بمقر الجامعة العربية.

وصرَّح عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبو اثنين إلى "واس" قائلاً: "هناك إجماع خلال الاجتماع التحضيري الذي عُقد بالقاهرة على مدار يومَيْن على تأييد الموقف السياسي للمملكة من الأزمة اليمنية لإدانة الاعتداءات الغادرة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات؛ إذ أصبحت هذه الاعتداءات الحوثية مدانة من الدول العربية والعالم".

وأضاف أبو اثنين: "المناقشات في الاجتماع التحضيري أظهرت إجماع الوفود على تأييد مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله–، في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ إذ سيتبنى المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية "مبادرة الوطن العربي الأخضر" التي تشمل أفكارًا وخططًا؛ لكي تُطبَّق في جميع الدول العربية".

وأوضح عضو مجلس الشورى أن الوفود العربية اتفقت على تأييد مواقف المملكة، والاستفادة من تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب، من حيث المكافحة والتأهيل والمناصحة في مجال التصدي للإرهاب، والعمل على تجفيف منابعه وتمويله. وكذلك تناولت مقترحات المملكة في الاجتماع لقضايا الأمن المائي والغذائي والتعليم.

وأشار "أبو اثنين" إلى أنه سيصدر عن المؤتمر الرابع يوم السبت المقبل بيان تفصيلي بكل هذه الموضوعات التي قدَّمها الوفد السعودي في الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

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