"وقف الملك عبدالعزيز" يوقّع اتفاقية لعقد شراكة إستراتيجية مع "دعم بمكة"

تنفيذًا لتوجيهات الفيصل.. وتهدف لتقديم خدمة مميزة للمستفيدين

وقّع الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي طرابزوني، اليوم الأربعاء، بمقر الوقف مع رئيسة مجلس الإدارة لجمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن بمنطقة مكة المكرمة نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ؛ مذكرة تفاهم لعقد شراكة إستراتيجية بين الطرفين.

وتفصيلًا: ذلك تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل.

وتهدف هذه الشراكة لتقديم خدمة مميزة ومياه صالحة للشرب بطريقة منظّمة وحضارية للمستفيدين من سكّان محافظة جدة وما جاورها؛ حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.