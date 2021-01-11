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البحرين ترحب بالقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

طالبت المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة تجاهها

رحبت البحرين بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب، كونها خطوة ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها ضد الشعب اليمني الشقيق، ومواجهة إصرارها المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذاً لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة.

وأكدت الأهمية البالغة لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وعلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات مماثلة تجاه هذه الميليشيا الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسلامة أراضيها.

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البحرين ترحب بالقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية
سبق

رحبت البحرين بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب، كونها خطوة ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها ضد الشعب اليمني الشقيق، ومواجهة إصرارها المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذاً لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة.

وأكدت الأهمية البالغة لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وعلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات مماثلة تجاه هذه الميليشيا الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسلامة أراضيها.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
07:53 PM

البحرين ترحب بالقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

طالبت المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة تجاهها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحبت البحرين بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب، كونها خطوة ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها ضد الشعب اليمني الشقيق، ومواجهة إصرارها المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذاً لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة.

وأكدت الأهمية البالغة لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وعلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات مماثلة تجاه هذه الميليشيا الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسلامة أراضيها.

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