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حائل تستضيف بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة

6 سيارات جوائز للفائزين خلال حفل يرعاه أمير المنطقة

انطلقت، أمس، بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة الأولى في منطقة حائل، والتي يشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ومنظمة "الإيكاهو".

وسيرعى أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الحفلَ الختامي للبطولة بمنتزه المغواة، ويُكَرّم الفائزين.

وتَقَرر تقديمُ ست سيارات كجوائز للفائزين في البطولة، التي شارك فيها 240 جوادًا من مختلف المناطق بالمملكة تتنافس على عشر بطولات.

وخُصص اليوم الأول للمهرات أعمارَ عام (أ وب وج)، ثم الفئة الثانية بالمهرات أعمار عامين (أ، ب، ج)، ثم الفئة الثالثة أعمار ثلاثة أعوام فئتي (أ، ب)، وأخيرًا الفئة الرابعة أفراس أعمار أربع إلى ستة أعوام (أ، ب).

وخُصص اليوم الثاني -اليوم الجمعة- للأفراس أعمار سبعة إلى تسعة أعوام، ثم الفئة السادسة أفراس عمر عشرة أعوام فما فوق، والفئة السابعة أمهار أعمار سنة (أ وب)، ثم الفئة الثامنة عمر عامين، ثم الفئة التاسعة أمهار عمر ثلاثة أعوام، وتنطلق الفئة العاشرة بمنافسات الفحول من أربعة إلى ستة أعوام، وتبدأ الفئة الـ11 بالفحول من سبعة إلى تسعة أعوام، وأخيرًا الفئة الـ12 بفحول عمر عشرة أعوام فما فوق.

وخُصص اليوم الثالث، لبطولة المهرات السعودية وبطولة الأمهار السعودية وبطولة الفحول السعودية، وبطولة المهرات عمر عام، وبطولة المهرات عامين، والمهرات ثلاثة أعوام، ثم بطولة الأفراس، ثم بطولة الأمهار عمر عام، وبطولة الأمهار عمر عامين وثلاثة أعوام وبطولة الفحول.

وقد شاركت في اليوم الأول 119 رأسًا من الخيول مقسمة إلى عشر فئات، وستشارك 102 رأس في اليوم الثاني مقسمة إلى تسع فئات، وفي اليوم الثالث والأخير ستقام عشر بطولات نهائية.

حائل بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة منظمة الإيكاهو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تستضيف بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة
سبق

انطلقت، أمس، بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة الأولى في منطقة حائل، والتي يشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ومنظمة "الإيكاهو".

وسيرعى أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الحفلَ الختامي للبطولة بمنتزه المغواة، ويُكَرّم الفائزين.

وتَقَرر تقديمُ ست سيارات كجوائز للفائزين في البطولة، التي شارك فيها 240 جوادًا من مختلف المناطق بالمملكة تتنافس على عشر بطولات.

وخُصص اليوم الأول للمهرات أعمارَ عام (أ وب وج)، ثم الفئة الثانية بالمهرات أعمار عامين (أ، ب، ج)، ثم الفئة الثالثة أعمار ثلاثة أعوام فئتي (أ، ب)، وأخيرًا الفئة الرابعة أفراس أعمار أربع إلى ستة أعوام (أ، ب).

وخُصص اليوم الثاني -اليوم الجمعة- للأفراس أعمار سبعة إلى تسعة أعوام، ثم الفئة السادسة أفراس عمر عشرة أعوام فما فوق، والفئة السابعة أمهار أعمار سنة (أ وب)، ثم الفئة الثامنة عمر عامين، ثم الفئة التاسعة أمهار عمر ثلاثة أعوام، وتنطلق الفئة العاشرة بمنافسات الفحول من أربعة إلى ستة أعوام، وتبدأ الفئة الـ11 بالفحول من سبعة إلى تسعة أعوام، وأخيرًا الفئة الـ12 بفحول عمر عشرة أعوام فما فوق.

وخُصص اليوم الثالث، لبطولة المهرات السعودية وبطولة الأمهار السعودية وبطولة الفحول السعودية، وبطولة المهرات عمر عام، وبطولة المهرات عامين، والمهرات ثلاثة أعوام، ثم بطولة الأفراس، ثم بطولة الأمهار عمر عام، وبطولة الأمهار عمر عامين وثلاثة أعوام وبطولة الفحول.

وقد شاركت في اليوم الأول 119 رأسًا من الخيول مقسمة إلى عشر فئات، وستشارك 102 رأس في اليوم الثاني مقسمة إلى تسع فئات، وفي اليوم الثالث والأخير ستقام عشر بطولات نهائية.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
02:19 PM

حائل تستضيف بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة

6 سيارات جوائز للفائزين خلال حفل يرعاه أمير المنطقة

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خالد السليمي - حائل
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انطلقت، أمس، بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة الأولى في منطقة حائل، والتي يشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ومنظمة "الإيكاهو".

وسيرعى أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الحفلَ الختامي للبطولة بمنتزه المغواة، ويُكَرّم الفائزين.

وتَقَرر تقديمُ ست سيارات كجوائز للفائزين في البطولة، التي شارك فيها 240 جوادًا من مختلف المناطق بالمملكة تتنافس على عشر بطولات.

وخُصص اليوم الأول للمهرات أعمارَ عام (أ وب وج)، ثم الفئة الثانية بالمهرات أعمار عامين (أ، ب، ج)، ثم الفئة الثالثة أعمار ثلاثة أعوام فئتي (أ، ب)، وأخيرًا الفئة الرابعة أفراس أعمار أربع إلى ستة أعوام (أ، ب).

وخُصص اليوم الثاني -اليوم الجمعة- للأفراس أعمار سبعة إلى تسعة أعوام، ثم الفئة السادسة أفراس عمر عشرة أعوام فما فوق، والفئة السابعة أمهار أعمار سنة (أ وب)، ثم الفئة الثامنة عمر عامين، ثم الفئة التاسعة أمهار عمر ثلاثة أعوام، وتنطلق الفئة العاشرة بمنافسات الفحول من أربعة إلى ستة أعوام، وتبدأ الفئة الـ11 بالفحول من سبعة إلى تسعة أعوام، وأخيرًا الفئة الـ12 بفحول عمر عشرة أعوام فما فوق.

وخُصص اليوم الثالث، لبطولة المهرات السعودية وبطولة الأمهار السعودية وبطولة الفحول السعودية، وبطولة المهرات عمر عام، وبطولة المهرات عامين، والمهرات ثلاثة أعوام، ثم بطولة الأفراس، ثم بطولة الأمهار عمر عام، وبطولة الأمهار عمر عامين وثلاثة أعوام وبطولة الفحول.

وقد شاركت في اليوم الأول 119 رأسًا من الخيول مقسمة إلى عشر فئات، وستشارك 102 رأس في اليوم الثاني مقسمة إلى تسع فئات، وفي اليوم الثالث والأخير ستقام عشر بطولات نهائية.

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