صندوق الاستثمارات يطلق مبادرة "تمكين" ذوي الإعاقة

بالتعاون مع "بياك".. لمساعدتهم على بداية المشاريع

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، مبادرة تمكين ذوي الإعاقة بالتعاون مع "بياك".

وقال "الصندوق": قدمنا من خلال المبادرة، للمستفيدين من جمعية الإرادة للموهوبين، برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا، يعزز الجوانب النفسية والعملية.

وأضاف: هذا البرنامج من شأنه أن يساعدهم على خوض تجربة ريادة الأعمال وبداية مشاريع تجارية.