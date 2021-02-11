صندوق الاستثمارات يطلق مبادرة "تمكين" ذوي الإعاقة
بالتعاون مع "بياك".. لمساعدتهم على بداية المشاريع
أطلق صندوق الاستثمارات العامة، مبادرة تمكين ذوي الإعاقة بالتعاون مع "بياك".
وقال "الصندوق": قدمنا من خلال المبادرة، للمستفيدين من جمعية الإرادة للموهوبين، برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا، يعزز الجوانب النفسية والعملية.
وأضاف: هذا البرنامج من شأنه أن يساعدهم على خوض تجربة ريادة الأعمال وبداية مشاريع تجارية.
صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات يطلق مبادرة "تمكين" ذوي الإعاقة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-11
أطلق صندوق الاستثمارات العامة، مبادرة تمكين ذوي الإعاقة بالتعاون مع "بياك".
وقال "الصندوق": قدمنا من خلال المبادرة، للمستفيدين من جمعية الإرادة للموهوبين، برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا، يعزز الجوانب النفسية والعملية.
وأضاف: هذا البرنامج من شأنه أن يساعدهم على خوض تجربة ريادة الأعمال وبداية مشاريع تجارية.
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:29 PM
صندوق الاستثمارات يطلق مبادرة "تمكين" ذوي الإعاقة
بالتعاون مع "بياك".. لمساعدتهم على بداية المشاريع
أطلق صندوق الاستثمارات العامة، مبادرة تمكين ذوي الإعاقة بالتعاون مع "بياك".
وقال "الصندوق": قدمنا من خلال المبادرة، للمستفيدين من جمعية الإرادة للموهوبين، برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا، يعزز الجوانب النفسية والعملية.
وأضاف: هذا البرنامج من شأنه أن يساعدهم على خوض تجربة ريادة الأعمال وبداية مشاريع تجارية.