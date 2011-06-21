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قرار رسمي: تحديث البروتوكولات وعودة المحاضرات والمصاحف للمساجد وإلغاء تقليص مدد انتظار الإقامة

أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، تحديث "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بالمساجد، ووجّهت فروعها لاعتماد الإجراءات الجديدة التي تنص على:

1- العمل بجميع "بروتوكولات" الوقاية من فيروس "كورونا" بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة -المرافق نسخة منها- ومتابعة تحديثاتها على الرابط الإلكتروني: (https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques).

2- الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.

3- إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

4- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.

5- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة.

6- إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعاً للسنة.

7- إعادة المصاحف إلى المساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

8- السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.

9- إلغاء التوجيه السابق بإزالة برّادات وثلاجات المياه من المساجد.

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قرار رسمي: تحديث البروتوكولات وعودة المحاضرات والمصاحف للمساجد وإلغاء تقليص مدد انتظار الإقامة
سبق

أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، تحديث "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بالمساجد، ووجّهت فروعها لاعتماد الإجراءات الجديدة التي تنص على:

1- العمل بجميع "بروتوكولات" الوقاية من فيروس "كورونا" بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة -المرافق نسخة منها- ومتابعة تحديثاتها على الرابط الإلكتروني: (https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques).

2- الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.

3- إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

4- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.

5- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة.

6- إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعاً للسنة.

7- إعادة المصاحف إلى المساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

8- السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.

9- إلغاء التوجيه السابق بإزالة برّادات وثلاجات المياه من المساجد.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
01:36 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:13 AM

قرار رسمي: تحديث البروتوكولات وعودة المحاضرات والمصاحف للمساجد وإلغاء تقليص مدد انتظار الإقامة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
68,859

أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، تحديث "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بالمساجد، ووجّهت فروعها لاعتماد الإجراءات الجديدة التي تنص على:

1- العمل بجميع "بروتوكولات" الوقاية من فيروس "كورونا" بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة -المرافق نسخة منها- ومتابعة تحديثاتها على الرابط الإلكتروني: (https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques).

2- الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.

3- إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

4- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.

5- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة.

6- إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعاً للسنة.

7- إعادة المصاحف إلى المساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

8- السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.

9- إلغاء التوجيه السابق بإزالة برّادات وثلاجات المياه من المساجد.

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