قرار رسمي: تحديث البروتوكولات وعودة المحاضرات والمصاحف للمساجد وإلغاء تقليص مدد انتظار الإقامة
أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، تحديث "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بالمساجد، ووجّهت فروعها لاعتماد الإجراءات الجديدة التي تنص على:
1- العمل بجميع "بروتوكولات" الوقاية من فيروس "كورونا" بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة -المرافق نسخة منها- ومتابعة تحديثاتها على الرابط الإلكتروني: (https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques).
2- الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.
3- إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.
4- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.
5- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة.
6- إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعاً للسنة.
7- إعادة المصاحف إلى المساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.
8- السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.
9- إلغاء التوجيه السابق بإزالة برّادات وثلاجات المياه من المساجد.
قرار رسمي: تحديث البروتوكولات وعودة المحاضرات والمصاحف للمساجد وإلغاء تقليص مدد انتظار الإقامة
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-06-20
أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، تحديث "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بالمساجد، ووجّهت فروعها لاعتماد الإجراءات الجديدة التي تنص على:
1- العمل بجميع "بروتوكولات" الوقاية من فيروس "كورونا" بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة -المرافق نسخة منها- ومتابعة تحديثاتها على الرابط الإلكتروني: (https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques).
2- الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.
3- إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.
4- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.
5- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة.
6- إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعاً للسنة.
7- إعادة المصاحف إلى المساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.
8- السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.
9- إلغاء التوجيه السابق بإزالة برّادات وثلاجات المياه من المساجد.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
01:36 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:13 AM
قرار رسمي: تحديث البروتوكولات وعودة المحاضرات والمصاحف للمساجد وإلغاء تقليص مدد انتظار الإقامة
أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، تحديث "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بالمساجد، ووجّهت فروعها لاعتماد الإجراءات الجديدة التي تنص على:
1- العمل بجميع "بروتوكولات" الوقاية من فيروس "كورونا" بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة -المرافق نسخة منها- ومتابعة تحديثاتها على الرابط الإلكتروني: (https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques).
2- الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.
3- إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.
4- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.
5- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة.
6- إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعاً للسنة.
7- إعادة المصاحف إلى المساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.
8- السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.
9- إلغاء التوجيه السابق بإزالة برّادات وثلاجات المياه من المساجد.