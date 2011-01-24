نقل وتوزيع محلي ودولي.. "البريد" و"الطيران المدني" في اتفاقية شراكة

ضِمن سلسلة اتفاقيات في إطار خدمة "الميل الأخير" التي تقدّمها المؤسسة

وقّعت مؤسسة البريد السعودي والهيئة العامة للطيران ‎المدني، اتفاقية شراكة تنص على قيام البريد بنقل وتوزيع الشحنات البريدية من مقرات الهيئة إلى جميع مدن وقرى المملكة المغطاة بخدمة البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني، كما شملت الاتفاقية خدمة البريد الدولي.

وقّع الاتفاقية من جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف؛ فيما وقّعها من جانب الهيئة العامة للطيران المدني مساعد الرئيس للخدمات المساندة جمال بن عبدالله الفويرس.

‎وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة "الميل الأخير" التي يقدّمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في جميع مدن ومحافظات المملكة.

‎وتعمل الاتفاقية المُوَقّعة بين الطرفين، على تسهيل الإجراءات وتيسير خدمات قطاع الأعمال، كما تأتي تعزيزًا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الأعمال؛ ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرًا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

يُذكر أن مؤسسة البريد السعودي تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر فروعها المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجحت في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنويًّا ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.