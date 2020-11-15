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"الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة من تحديثات "أبل"

قال: يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً صنّفه بـ "عالي الخطورة" لكل القطاعات من تحديثات "أبل" .

وأوضح المركز أن Apple أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث عدة منتجات، كما بالصورة المرفقة.

وحذّر المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

وعن الإجراءات الوقائية قال المركز: يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT211931

https://support.apple.com/en-us/HT211946

https://support.apple.com/en-us/HT211934

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة من تحديثات "أبل"
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً صنّفه بـ "عالي الخطورة" لكل القطاعات من تحديثات "أبل" .

وأوضح المركز أن Apple أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث عدة منتجات، كما بالصورة المرفقة.

وحذّر المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

وعن الإجراءات الوقائية قال المركز: يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT211931

https://support.apple.com/en-us/HT211946

https://support.apple.com/en-us/HT211934

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
12:02 PM

"الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة من تحديثات "أبل"

قال: يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً صنّفه بـ "عالي الخطورة" لكل القطاعات من تحديثات "أبل" .

وأوضح المركز أن Apple أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث عدة منتجات، كما بالصورة المرفقة.

وحذّر المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

وعن الإجراءات الوقائية قال المركز: يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT211931

https://support.apple.com/en-us/HT211946

https://support.apple.com/en-us/HT211934

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