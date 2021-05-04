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"هدف": إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد

قال: في إطار حرص الصندوق على التيسير والتسهيل على عملائه ومستفيديه

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عدم إلزام مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل، بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ الواقعة بين 7 مايو الجاري حتى 17 مايو.

تأتي إجراءات الإعفاء، في إطار حرص الصندوق على التيسير والتسهيل على عملائه ومستفيديه خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الصندوق: في هذا الاتجاه، أسهم "هدف" في تمكين مستفيدي "حافز" وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل، وانتقالهم إلى فئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عدم إلزام مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل، بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ الواقعة بين 7 مايو الجاري حتى 17 مايو.

تأتي إجراءات الإعفاء، في إطار حرص الصندوق على التيسير والتسهيل على عملائه ومستفيديه خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الصندوق: في هذا الاتجاه، أسهم "هدف" في تمكين مستفيدي "حافز" وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل، وانتقالهم إلى فئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
12:40 PM

"هدف": إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد

قال: في إطار حرص الصندوق على التيسير والتسهيل على عملائه ومستفيديه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عدم إلزام مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل، بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ الواقعة بين 7 مايو الجاري حتى 17 مايو.

تأتي إجراءات الإعفاء، في إطار حرص الصندوق على التيسير والتسهيل على عملائه ومستفيديه خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الصندوق: في هذا الاتجاه، أسهم "هدف" في تمكين مستفيدي "حافز" وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل، وانتقالهم إلى فئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب.

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