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"إثراء" يطلق فعاليات برنامج الملتقى الإثرائي الأول لمسابقة "اقرأ"

بهدف تعزيز القراءة بين أطياف المجتمع وذلك بمقر المركز في الظهران

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مؤخراً، فعاليات برنامج الملتقى الإثرائي الأول لمسابقة "اقرأ" في نسختها السابعة، التي تهدف إلى تعزيز القراءة بين أطياف المجتمع، وذلك بمقر المركز في الظهران.

وتضمنت المسابقة التي تستمر لمدة أسبوع 3 مسارات متنوعة: مسار "قارئ العام" الذي يستهدف طلاب وطالبات التعليم بمختلف المراحل الدراسية، ومسار "سفراء الترجمة" الموجه للمترجمين والمترجمات في المملكة، ومسار "سفراء القراءة" المخصص لمعلمي ومعلمات مراحل التعليم العام، إضافةً إلى إقامة المحاضرات التي تسلط الضوء على دور القراءة في إثراء المعرفة وورش العمل المختصة في القراءة التي تهدف إلى إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م.

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"إثراء" يطلق فعاليات برنامج الملتقى الإثرائي الأول لمسابقة "اقرأ"
سبق

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مؤخراً، فعاليات برنامج الملتقى الإثرائي الأول لمسابقة "اقرأ" في نسختها السابعة، التي تهدف إلى تعزيز القراءة بين أطياف المجتمع، وذلك بمقر المركز في الظهران.

وتضمنت المسابقة التي تستمر لمدة أسبوع 3 مسارات متنوعة: مسار "قارئ العام" الذي يستهدف طلاب وطالبات التعليم بمختلف المراحل الدراسية، ومسار "سفراء الترجمة" الموجه للمترجمين والمترجمات في المملكة، ومسار "سفراء القراءة" المخصص لمعلمي ومعلمات مراحل التعليم العام، إضافةً إلى إقامة المحاضرات التي تسلط الضوء على دور القراءة في إثراء المعرفة وورش العمل المختصة في القراءة التي تهدف إلى إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
05:41 PM

"إثراء" يطلق فعاليات برنامج الملتقى الإثرائي الأول لمسابقة "اقرأ"

بهدف تعزيز القراءة بين أطياف المجتمع وذلك بمقر المركز في الظهران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مؤخراً، فعاليات برنامج الملتقى الإثرائي الأول لمسابقة "اقرأ" في نسختها السابعة، التي تهدف إلى تعزيز القراءة بين أطياف المجتمع، وذلك بمقر المركز في الظهران.

وتضمنت المسابقة التي تستمر لمدة أسبوع 3 مسارات متنوعة: مسار "قارئ العام" الذي يستهدف طلاب وطالبات التعليم بمختلف المراحل الدراسية، ومسار "سفراء الترجمة" الموجه للمترجمين والمترجمات في المملكة، ومسار "سفراء القراءة" المخصص لمعلمي ومعلمات مراحل التعليم العام، إضافةً إلى إقامة المحاضرات التي تسلط الضوء على دور القراءة في إثراء المعرفة وورش العمل المختصة في القراءة التي تهدف إلى إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,314

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