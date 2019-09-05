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أمانة الجوف تستعيد مليوناً و200 ألف م2 من الأراضي الحكومية

أحدثها مخالفون وشملت "مسحيات وعقومًا ترابية وغرفًا وأحواشًا"

أزالت أمانة منطقة الجوف اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مدينة سكاكا وجميع المدن بمنطقة الجوف.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على القيام بدورها الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية المعنية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان: شهد الشهر الماضي إزالة تعديات على أكثر من 1.200.000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة في مدينة سكاكا وبقية المدن بالمنطقة.

وأضاف: مراقبو الأمانة والبلديات التابعة نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات فيها، وبعد التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، تمت إزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية وغرف وأحواش عبر آليات الأمانة والبلديات التابعة، وذلك بمشاركة القوة الأمنية المكلفة في دعم أعمال لجان الإزالة.

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أمانة الجوف تستعيد مليوناً و200 ألف م2 من الأراضي الحكومية
سبق

أزالت أمانة منطقة الجوف اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مدينة سكاكا وجميع المدن بمنطقة الجوف.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على القيام بدورها الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية المعنية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان: شهد الشهر الماضي إزالة تعديات على أكثر من 1.200.000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة في مدينة سكاكا وبقية المدن بالمنطقة.

وأضاف: مراقبو الأمانة والبلديات التابعة نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات فيها، وبعد التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، تمت إزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية وغرف وأحواش عبر آليات الأمانة والبلديات التابعة، وذلك بمشاركة القوة الأمنية المكلفة في دعم أعمال لجان الإزالة.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
02:57 PM

أمانة الجوف تستعيد مليوناً و200 ألف م2 من الأراضي الحكومية

أحدثها مخالفون وشملت "مسحيات وعقومًا ترابية وغرفًا وأحواشًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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أزالت أمانة منطقة الجوف اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مدينة سكاكا وجميع المدن بمنطقة الجوف.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على القيام بدورها الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية المعنية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان: شهد الشهر الماضي إزالة تعديات على أكثر من 1.200.000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة في مدينة سكاكا وبقية المدن بالمنطقة.

وأضاف: مراقبو الأمانة والبلديات التابعة نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات فيها، وبعد التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، تمت إزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية وغرف وأحواش عبر آليات الأمانة والبلديات التابعة، وذلك بمشاركة القوة الأمنية المكلفة في دعم أعمال لجان الإزالة.

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