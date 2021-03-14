لا "مطرية" معتبرة بالأفق.. "المسند": حرارة تتفاوت والغبار يخيم هنا

قال: الرياح الباردة والعنيفة أوصلت كتل الغبار حتى اليمن ثم ضعفت

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه "لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وأضاف: "الرياح الشمالية الباردة والعنيفة خلال يومَي الجمعة والسبت أوصلت كتل #الغبار حتى #اليمن ثم ضعفت، فتولت الرياح الجنوبية الدافئة دورها، فأعادت #الغبار نحو الشمال، والآن الغبار العالق يخيم على الوسطى والغربية والجنوب الغربي".

وتابع: "حدوث تفاوت في درجات الحرارة خلال 24 ساعة، والمنخفضات قد تعمل على إثارة #الغبار أحياناً، وعادة في آخر شهر مارس يبدأ موسم #المراويح و #السرايات".

وأردف: "وفقاً لحركة الشمس الظاهرية يدخل فصل #الربيع في الثلث الثالث من شهر #مارس (21 مارس) في كل عام، ويعد مارس شهراً انتقالياً بين فصلَي #الشتاء و #الربيع، فيه تعتدل درجة الحرارة، وتبدأ بالارتفاع التدريجي، وفيه تنشط المنخفضات الجوية المتوسطية التي تتسبّب -بإذن الله- في تقلب الرياح".