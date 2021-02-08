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"ابن فرحان" يلتقي وزير خارجية العراق ويستعرضان العلاقات الثنائية

على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية

التقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، في القاهرة اليوم، وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية.

وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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"ابن فرحان" يلتقي وزير خارجية العراق ويستعرضان العلاقات الثنائية
سبق

التقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، في القاهرة اليوم، وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية.

وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
07:06 PM

"ابن فرحان" يلتقي وزير خارجية العراق ويستعرضان العلاقات الثنائية

على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,097

التقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، في القاهرة اليوم، وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية.

وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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