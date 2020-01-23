مدارس ظهران الجنوب تستقبل طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

وسط جاهزية تامة وتهيئة نفسية واجتماعية

استقبلت مدارس تعليم ظهران الجنوب، صباح اليوم الأحد، طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وسط جاهزية تامة وتهيئة نفسية واجتماعية، وذلك بمتابعة ميدانية مباشرة من مدير التعليم المكلف، طارق آل فرحان، وقيادات الإدارة.

وأعدت الخطط لمشرفي ومشرفات الإدارة للزيارات الميدانية اليوم الأحد لمشاركة المدارس والأسر وتلمس احتياجات الطلاب والطالبات، والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.