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بالفيديو.. حملة "دفء وغذاء" توزع ٥٣ ألف سلّة غذائية عبر 154 جمعية بمختلف المناطق

تضمّنت أكثر من ٢١ صنفًا من أفخر أنواع المواد الغذائية

أمّنت أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي، الدفء والغذاء لأكثر من 10.780 أسرة محتاجة، بتوزيعها سلالًا غدائيةً تتضمن أكثر من ٢١ صنفًا من أفخر أنواع المواد الغذائية، عبر برنامج حملة (دفء وغذاء).

وجاء تسليم السلات للمحتاجين عبر 154 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ عدد مستفيدي الحملة أكثر من 53 ألف مستفيد.

وتأتي الحملة تجسيدًا لدور الأوقاف في تعزيز قيم التراحم والتكاتف والبذل في المجتمع، ومساعدة الجمعيات الخيرية على تلبية متطلبات مستفيديها من المواد الغذائية.

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بالفيديو.. حملة "دفء وغذاء" توزع ٥٣ ألف سلّة غذائية عبر 154 جمعية بمختلف المناطق
سبق

أمّنت أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي، الدفء والغذاء لأكثر من 10.780 أسرة محتاجة، بتوزيعها سلالًا غدائيةً تتضمن أكثر من ٢١ صنفًا من أفخر أنواع المواد الغذائية، عبر برنامج حملة (دفء وغذاء).

وجاء تسليم السلات للمحتاجين عبر 154 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ عدد مستفيدي الحملة أكثر من 53 ألف مستفيد.

وتأتي الحملة تجسيدًا لدور الأوقاف في تعزيز قيم التراحم والتكاتف والبذل في المجتمع، ومساعدة الجمعيات الخيرية على تلبية متطلبات مستفيديها من المواد الغذائية.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
06:15 PM

بالفيديو.. حملة "دفء وغذاء" توزع ٥٣ ألف سلّة غذائية عبر 154 جمعية بمختلف المناطق

تضمّنت أكثر من ٢١ صنفًا من أفخر أنواع المواد الغذائية

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خالد السليمي - حائل
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أمّنت أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي، الدفء والغذاء لأكثر من 10.780 أسرة محتاجة، بتوزيعها سلالًا غدائيةً تتضمن أكثر من ٢١ صنفًا من أفخر أنواع المواد الغذائية، عبر برنامج حملة (دفء وغذاء).

وجاء تسليم السلات للمحتاجين عبر 154 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ عدد مستفيدي الحملة أكثر من 53 ألف مستفيد.

وتأتي الحملة تجسيدًا لدور الأوقاف في تعزيز قيم التراحم والتكاتف والبذل في المجتمع، ومساعدة الجمعيات الخيرية على تلبية متطلبات مستفيديها من المواد الغذائية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,900
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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