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"إسناد " لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة تنظم مسيرة احتفالية بيوم الوطن الـ91

"آل حسين ": استهدفت تنمية روح الولاء والانتماء بين المستفيدين

نظمت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فعالية "مسيرة وطن " للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية برعاية محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي.

فيما رحب الأمين العام والمشرف المالي لجمعية إسناد: نادر بن مبارك آل حسين بالحضور والمشاركين في فعالية مسيرة وطن.

وقال إن الفعالية تأتي في إحياء ذكرى توحيد هذا الوطن المعطاء على يد جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، في أوساط هذه الفئات الغالية " ذوي الإعاقة" بمختلف الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية والاضطرابات والمتلازمات الأخرى مستفيدي جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة، من خلال تنمية روح الولاء والانتماء للوطن كنتيجةٍ للمشاركة والاندماج والحضور ورسم الكثير من التفاصيل الجميلة في قلوبهم ومزجها بمشاعر الحب والامتنان والوفاء التي تعم أرجاء الوطن.

كما تقدم "آل حسين" بالشكر الجزيل لمحافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي على رعايته وحضوره فعالية مسيرة وطن ،وكذلك مدير شرطة شرورة المقدم عبدالرحمن الأسمري، ومدير مركز التنمية الاجتماعية محمد النهدي، وبلدية شرورة ممثلة برئيس البلدية محمد آل فهاد، والفرق التطوعية على المشاركة في إنجاح الفعالية، والحضور والمشاركين جمعياً.


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"إسناد " لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة تنظم مسيرة احتفالية بيوم الوطن الـ91
سبق

نظمت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فعالية "مسيرة وطن " للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية برعاية محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي.

فيما رحب الأمين العام والمشرف المالي لجمعية إسناد: نادر بن مبارك آل حسين بالحضور والمشاركين في فعالية مسيرة وطن.

وقال إن الفعالية تأتي في إحياء ذكرى توحيد هذا الوطن المعطاء على يد جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، في أوساط هذه الفئات الغالية " ذوي الإعاقة" بمختلف الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية والاضطرابات والمتلازمات الأخرى مستفيدي جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة، من خلال تنمية روح الولاء والانتماء للوطن كنتيجةٍ للمشاركة والاندماج والحضور ورسم الكثير من التفاصيل الجميلة في قلوبهم ومزجها بمشاعر الحب والامتنان والوفاء التي تعم أرجاء الوطن.

كما تقدم "آل حسين" بالشكر الجزيل لمحافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي على رعايته وحضوره فعالية مسيرة وطن ،وكذلك مدير شرطة شرورة المقدم عبدالرحمن الأسمري، ومدير مركز التنمية الاجتماعية محمد النهدي، وبلدية شرورة ممثلة برئيس البلدية محمد آل فهاد، والفرق التطوعية على المشاركة في إنجاح الفعالية، والحضور والمشاركين جمعياً.


27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
10:55 PM

"إسناد " لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة تنظم مسيرة احتفالية بيوم الوطن الـ91

"آل حسين ": استهدفت تنمية روح الولاء والانتماء بين المستفيدين

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علي حفول - شرورة
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نظمت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فعالية "مسيرة وطن " للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية برعاية محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي.

فيما رحب الأمين العام والمشرف المالي لجمعية إسناد: نادر بن مبارك آل حسين بالحضور والمشاركين في فعالية مسيرة وطن.

وقال إن الفعالية تأتي في إحياء ذكرى توحيد هذا الوطن المعطاء على يد جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، في أوساط هذه الفئات الغالية " ذوي الإعاقة" بمختلف الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية والاضطرابات والمتلازمات الأخرى مستفيدي جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة، من خلال تنمية روح الولاء والانتماء للوطن كنتيجةٍ للمشاركة والاندماج والحضور ورسم الكثير من التفاصيل الجميلة في قلوبهم ومزجها بمشاعر الحب والامتنان والوفاء التي تعم أرجاء الوطن.

كما تقدم "آل حسين" بالشكر الجزيل لمحافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي على رعايته وحضوره فعالية مسيرة وطن ،وكذلك مدير شرطة شرورة المقدم عبدالرحمن الأسمري، ومدير مركز التنمية الاجتماعية محمد النهدي، وبلدية شرورة ممثلة برئيس البلدية محمد آل فهاد، والفرق التطوعية على المشاركة في إنجاح الفعالية، والحضور والمشاركين جمعياً.


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