النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسند" يبشّر بالهطولات.. الثلاثاء المقبل تبدأ باكورة أولى المنخفضات الجوية الممطرة

قال: بعض الحسابات تدخل الوسم اليوم وأخرى 16 أكتوبر.. وأول كتلة معتدلة الأحد

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ يوم الثلاثاء المقبل تبدأ باكورة أول المنخفضات الجوية المتوسطية الممطرة، التي قد تؤثر في أجزاءٍ محدودة من شمالي #الحدود_الشمالية و #الجوف بزخاتٍ مطرية متواضعة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بعض الحسابات تدخل #الوسم اليوم 10 أكتوبر، وحسابات أخرى في 16 أكتوبر، وكلها عندي صحيحة، إذ دخول الأنواء فيه مرونة لنحو 10 أيام تقريباً.

وتابع: عادة في النصف الثاني من أكتوبر تبدأ بواكير المنخفضات الجوية الممطرة.

وقال: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأوقات من السنة، لافتاً إلى أن أول كتلة هوائية معتدلة الحرارة في هذا الموسم قد تؤثر في المناطق الشمالية من السعودية يوم الأحد المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المسند" يبشّر بالهطولات.. الثلاثاء المقبل تبدأ باكورة أولى المنخفضات الجوية الممطرة
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ يوم الثلاثاء المقبل تبدأ باكورة أول المنخفضات الجوية المتوسطية الممطرة، التي قد تؤثر في أجزاءٍ محدودة من شمالي #الحدود_الشمالية و #الجوف بزخاتٍ مطرية متواضعة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بعض الحسابات تدخل #الوسم اليوم 10 أكتوبر، وحسابات أخرى في 16 أكتوبر، وكلها عندي صحيحة، إذ دخول الأنواء فيه مرونة لنحو 10 أيام تقريباً.

وتابع: عادة في النصف الثاني من أكتوبر تبدأ بواكير المنخفضات الجوية الممطرة.

وقال: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأوقات من السنة، لافتاً إلى أن أول كتلة هوائية معتدلة الحرارة في هذا الموسم قد تؤثر في المناطق الشمالية من السعودية يوم الأحد المقبل.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
11:06 AM

"المسند" يبشّر بالهطولات.. الثلاثاء المقبل تبدأ باكورة أولى المنخفضات الجوية الممطرة

قال: بعض الحسابات تدخل الوسم اليوم وأخرى 16 أكتوبر.. وأول كتلة معتدلة الأحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
973

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ يوم الثلاثاء المقبل تبدأ باكورة أول المنخفضات الجوية المتوسطية الممطرة، التي قد تؤثر في أجزاءٍ محدودة من شمالي #الحدود_الشمالية و #الجوف بزخاتٍ مطرية متواضعة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بعض الحسابات تدخل #الوسم اليوم 10 أكتوبر، وحسابات أخرى في 16 أكتوبر، وكلها عندي صحيحة، إذ دخول الأنواء فيه مرونة لنحو 10 أيام تقريباً.

وتابع: عادة في النصف الثاني من أكتوبر تبدأ بواكير المنخفضات الجوية الممطرة.

وقال: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأوقات من السنة، لافتاً إلى أن أول كتلة هوائية معتدلة الحرارة في هذا الموسم قد تؤثر في المناطق الشمالية من السعودية يوم الأحد المقبل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,376
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,858
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,010
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,559

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة