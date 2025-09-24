رجل الأمن "الغفيص" يروي لـ"سبق" يروي تفاصيل إنقاذه لطفلة بريدة

استقبله أمير القصيم وشكره على فطنته وحسه الأمني

حكى رجل الأمن "ناصر الغفيص" تفاصيل إنقاذه طفلة أثناء مسيرة احتفال اليوم الوطني ببريدة، وهو الحدث الذي تم توثيقه بمقطع فيديو وجد تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي حتى استقبله أمير القصيم وشكره على حسن تصرفه وفطنته.

وقال "الغفيص": "كنا في احتفال اليوم الوطني بحي النهضة ببريدة، وأثناء محاولة إبعاد حمامة كانت على طرف الشارع، سمعت صراخ الطفلة، فهرعت لإنقاذها، فحصل الموقف والحمد لله على كل حال".

وأضاف: "للأمانة ردود الفعل كانت فيها إيجابية، وزادتني فخراً بدولتي ولقيمة عملنا وحرص دولتنا على رفع الحس الأمني، مما يعطي حافز لجميع رجال الأمن، وتدارك الخطر قبل وقوعه".

واختتم قائلاً: "بالنسبة لردة فعل والد الطفلة وقت ذاك الموقف جيدة، وشكرني، واليوم جدد شكره حتى أن الطفلة ركضت صوبي، وقامت باحتضاني، أما الوسام الأكبر هو شكر أمير القصيم لي وحفاوته، وهذا غير مستغرب على قيادتنا وولاة أمرنا".