ضَبْط فندق مخالف توزَّع من خلاله وجبات مجهولة المصدر بالمدينة المنورة

ضَبْط فندق مخالف توزَّع من خلاله وجبات مجهولة المصدر بالمدينة المنورة
إتلاف أكثر من 150 كيلوجرامًا من المواد الغذائية وتسليم العمالة للجهات الأمنية
ضبطت بلدية الحرم التابعة لأمانة المدينة المنورة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة، فندقًا مخالفًا يتم من خلاله توزيع وجبات إعاشة مجهولة المصدر في أكثر من طابق داخل الفندق.
وجرى إتلاف أكثر من 150 كيلوجرامًا من المواد الغذائية وتسليم العمالة للجهات الأمنية.
ضَبْط فندق مخالف توزَّع من خلاله وجبات مجهولة المصدر بالمدينة المنورة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-11-19
ضبطت بلدية الحرم التابعة لأمانة المدينة المنورة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة، فندقًا مخالفًا يتم من خلاله توزيع وجبات إعاشة مجهولة المصدر في أكثر من طابق داخل الفندق.
وجرى إتلاف أكثر من 150 كيلوجرامًا من المواد الغذائية وتسليم العمالة للجهات الأمنية.
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
01:13 AM
ضَبْط فندق مخالف توزَّع من خلاله وجبات مجهولة المصدر بالمدينة المنورة
إتلاف أكثر من 150 كيلوجرامًا من المواد الغذائية وتسليم العمالة للجهات الأمنية
ضبطت بلدية الحرم التابعة لأمانة المدينة المنورة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة، فندقًا مخالفًا يتم من خلاله توزيع وجبات إعاشة مجهولة المصدر في أكثر من طابق داخل الفندق.
وجرى إتلاف أكثر من 150 كيلوجرامًا من المواد الغذائية وتسليم العمالة للجهات الأمنية.