النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدي القفل يبحث آلية النشر مع المركز الإعلامي في صامطة

وترحيب بجميع الإعلاميين والإعلاميات من أبناء المحافظة

عقد المجلس البلدي بمركز القفل، في محافظة صامطة، اليوم، لقاءً مع عدد من أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة، يتقدمهم رئيس المركز، أحمد بن عبد الله الجبيلي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمركز حسن المهجري.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية المركز المهندس مشاري الحاذق، ورئيس المجلس البلدي عبده المحنشي، وأعضاء المجلس، ومسؤول العلاقات والإعلام ببلدية القفل جابر أبو عقيل.

افتتح اللقاء رئيس المجلس البلدي عبده محنشي، مرحباً بأعضاء المركز الإعلامي، ومشيداً بالجهود البارزة والحثيثة للمركز الإعلامي لنقل الصورة المشرفة لمركز القفل والمساهمة الفاعلة في تنميته والارتقاء.

وقدم شكره لكل أعضاء المركز الإعلامي على جهودهم المخلصة والمؤثرة التي أسهمت مع باقي الجهات الخدمية بشكل فاعل في تنمية القفل.

ثم ناقش المجلس مع الأعضاء العديد من المحاور؛ أهمها آلية النشر الإعلامي وضوابطه وطرق إبراز جهود المجلس والبلدية إعلاميًّا.

وأكد رئيس المركز الإعلامي بمحافظة صامطة أحمد الجبيلي، أن المركز الإعلامي هدفه الأول والرئيس التعاون مع الجميع وإبراز جهود الجهات التي تتبع المحافظة والتعاون معها، لما فيه خدمة المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وإبراز الإنجازات التنموية ومظاهر النهضة الحديثة في جميع المجالات العمرانية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، وغيرها الكثير من الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام بالمركز حسن المهجري: إن المركز يرحب بجميع الإعلاميين والإعلاميات من أبناء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وداعماً لكل مبدع ومبدعة، كما سيسهم في توثيق جميع المناشط الإعلامية على مستوى المحافظة وتسليط الضوء على مقومات وعوامل الجذب السياحية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء وجه رئيس بلدية القفل، شكره لأعضاء المركز على جهودهم من أجل إبراز الأحداث والمناسبات كما هي، ونقل الصورة المشرفة عن مركز القفل وفي شتى المجالات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدي القفل يبحث آلية النشر مع المركز الإعلامي في صامطة
سبق

عقد المجلس البلدي بمركز القفل، في محافظة صامطة، اليوم، لقاءً مع عدد من أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة، يتقدمهم رئيس المركز، أحمد بن عبد الله الجبيلي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمركز حسن المهجري.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية المركز المهندس مشاري الحاذق، ورئيس المجلس البلدي عبده المحنشي، وأعضاء المجلس، ومسؤول العلاقات والإعلام ببلدية القفل جابر أبو عقيل.

افتتح اللقاء رئيس المجلس البلدي عبده محنشي، مرحباً بأعضاء المركز الإعلامي، ومشيداً بالجهود البارزة والحثيثة للمركز الإعلامي لنقل الصورة المشرفة لمركز القفل والمساهمة الفاعلة في تنميته والارتقاء.

وقدم شكره لكل أعضاء المركز الإعلامي على جهودهم المخلصة والمؤثرة التي أسهمت مع باقي الجهات الخدمية بشكل فاعل في تنمية القفل.

ثم ناقش المجلس مع الأعضاء العديد من المحاور؛ أهمها آلية النشر الإعلامي وضوابطه وطرق إبراز جهود المجلس والبلدية إعلاميًّا.

وأكد رئيس المركز الإعلامي بمحافظة صامطة أحمد الجبيلي، أن المركز الإعلامي هدفه الأول والرئيس التعاون مع الجميع وإبراز جهود الجهات التي تتبع المحافظة والتعاون معها، لما فيه خدمة المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وإبراز الإنجازات التنموية ومظاهر النهضة الحديثة في جميع المجالات العمرانية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، وغيرها الكثير من الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام بالمركز حسن المهجري: إن المركز يرحب بجميع الإعلاميين والإعلاميات من أبناء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وداعماً لكل مبدع ومبدعة، كما سيسهم في توثيق جميع المناشط الإعلامية على مستوى المحافظة وتسليط الضوء على مقومات وعوامل الجذب السياحية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء وجه رئيس بلدية القفل، شكره لأعضاء المركز على جهودهم من أجل إبراز الأحداث والمناسبات كما هي، ونقل الصورة المشرفة عن مركز القفل وفي شتى المجالات.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
07:38 PM

بلدي القفل يبحث آلية النشر مع المركز الإعلامي في صامطة

وترحيب بجميع الإعلاميين والإعلاميات من أبناء المحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
50

عقد المجلس البلدي بمركز القفل، في محافظة صامطة، اليوم، لقاءً مع عدد من أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة، يتقدمهم رئيس المركز، أحمد بن عبد الله الجبيلي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمركز حسن المهجري.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية المركز المهندس مشاري الحاذق، ورئيس المجلس البلدي عبده المحنشي، وأعضاء المجلس، ومسؤول العلاقات والإعلام ببلدية القفل جابر أبو عقيل.

افتتح اللقاء رئيس المجلس البلدي عبده محنشي، مرحباً بأعضاء المركز الإعلامي، ومشيداً بالجهود البارزة والحثيثة للمركز الإعلامي لنقل الصورة المشرفة لمركز القفل والمساهمة الفاعلة في تنميته والارتقاء.

وقدم شكره لكل أعضاء المركز الإعلامي على جهودهم المخلصة والمؤثرة التي أسهمت مع باقي الجهات الخدمية بشكل فاعل في تنمية القفل.

ثم ناقش المجلس مع الأعضاء العديد من المحاور؛ أهمها آلية النشر الإعلامي وضوابطه وطرق إبراز جهود المجلس والبلدية إعلاميًّا.

وأكد رئيس المركز الإعلامي بمحافظة صامطة أحمد الجبيلي، أن المركز الإعلامي هدفه الأول والرئيس التعاون مع الجميع وإبراز جهود الجهات التي تتبع المحافظة والتعاون معها، لما فيه خدمة المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وإبراز الإنجازات التنموية ومظاهر النهضة الحديثة في جميع المجالات العمرانية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، وغيرها الكثير من الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام بالمركز حسن المهجري: إن المركز يرحب بجميع الإعلاميين والإعلاميات من أبناء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وداعماً لكل مبدع ومبدعة، كما سيسهم في توثيق جميع المناشط الإعلامية على مستوى المحافظة وتسليط الضوء على مقومات وعوامل الجذب السياحية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء وجه رئيس بلدية القفل، شكره لأعضاء المركز على جهودهم من أجل إبراز الأحداث والمناسبات كما هي، ونقل الصورة المشرفة عن مركز القفل وفي شتى المجالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,944
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,126
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,870
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,278

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة