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"ولادة مكة": نجاح استئصال أورام ليفية بالرحم لـ4 سيدات بالمنظار

"المطرفي": جميعهن كن يعانين من نزيف متكرر وتأخر بالإنجاب

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة بعد فضل الله وتوفيقه من إجراء 4 عمليات لاستئصال (أورام ليفية بالرحم دون الحاجة لعمل شق بجدار البطن) بواسطة المنظار الرحمي. وتم الانتهاء منها جميعاً بنفس اليوم ولله الحمد.

كما أوضحت استشارية النساء والتوليد وجراحة المناظير الدقيقة الدكتورة تهاني المطرفي أن الأربع حالات كانت تعاني من نزيف متكرر وتأخر الإنجاب؛ بسبب أورام ليفية ونتوءات ليفية ولحمية مختلفة داخل تجويف الرحم. وباستخدام تقنية حديثة بواسطة منظار الرحم تم استئصال الأورام، مع الحفاظ على الرحم ودون اللجوء لعمل شق أو ثقوب بجدار البطن.

من جانبه، أشار المدير الطبي الدكتور هلال المالكي إلى أن هذه العملية تعد من الجراحات النسائية النوعية، وتتميز بعدم الحاجة لعمل شق ولا ثقوب بجدار البطن، إضافة إلى مضاعفات أقل وسرعة تعافي أكبر.

من جانب آخر، أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن غيث المحمادي أن العمليات تمت جميعها بنجاح تام ولله الحمد، وقد غادر البعض منهن المستشفى بنفس اليوم والبقية باليوم التالي وهن بصحة جيدة.

وأعرب "المحمادي" عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في أقسام المستشفى، وخصّ قسم الأشعة وقسم النساء والولادة وقسم التخدير وأخيراً قسم المختبر.

مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عملية جراحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ولادة مكة": نجاح استئصال أورام ليفية بالرحم لـ4 سيدات بالمنظار
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة بعد فضل الله وتوفيقه من إجراء 4 عمليات لاستئصال (أورام ليفية بالرحم دون الحاجة لعمل شق بجدار البطن) بواسطة المنظار الرحمي. وتم الانتهاء منها جميعاً بنفس اليوم ولله الحمد.

كما أوضحت استشارية النساء والتوليد وجراحة المناظير الدقيقة الدكتورة تهاني المطرفي أن الأربع حالات كانت تعاني من نزيف متكرر وتأخر الإنجاب؛ بسبب أورام ليفية ونتوءات ليفية ولحمية مختلفة داخل تجويف الرحم. وباستخدام تقنية حديثة بواسطة منظار الرحم تم استئصال الأورام، مع الحفاظ على الرحم ودون اللجوء لعمل شق أو ثقوب بجدار البطن.

من جانبه، أشار المدير الطبي الدكتور هلال المالكي إلى أن هذه العملية تعد من الجراحات النسائية النوعية، وتتميز بعدم الحاجة لعمل شق ولا ثقوب بجدار البطن، إضافة إلى مضاعفات أقل وسرعة تعافي أكبر.

من جانب آخر، أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن غيث المحمادي أن العمليات تمت جميعها بنجاح تام ولله الحمد، وقد غادر البعض منهن المستشفى بنفس اليوم والبقية باليوم التالي وهن بصحة جيدة.

وأعرب "المحمادي" عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في أقسام المستشفى، وخصّ قسم الأشعة وقسم النساء والولادة وقسم التخدير وأخيراً قسم المختبر.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
02:23 PM

"ولادة مكة": نجاح استئصال أورام ليفية بالرحم لـ4 سيدات بالمنظار

"المطرفي": جميعهن كن يعانين من نزيف متكرر وتأخر بالإنجاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة بعد فضل الله وتوفيقه من إجراء 4 عمليات لاستئصال (أورام ليفية بالرحم دون الحاجة لعمل شق بجدار البطن) بواسطة المنظار الرحمي. وتم الانتهاء منها جميعاً بنفس اليوم ولله الحمد.

كما أوضحت استشارية النساء والتوليد وجراحة المناظير الدقيقة الدكتورة تهاني المطرفي أن الأربع حالات كانت تعاني من نزيف متكرر وتأخر الإنجاب؛ بسبب أورام ليفية ونتوءات ليفية ولحمية مختلفة داخل تجويف الرحم. وباستخدام تقنية حديثة بواسطة منظار الرحم تم استئصال الأورام، مع الحفاظ على الرحم ودون اللجوء لعمل شق أو ثقوب بجدار البطن.

من جانبه، أشار المدير الطبي الدكتور هلال المالكي إلى أن هذه العملية تعد من الجراحات النسائية النوعية، وتتميز بعدم الحاجة لعمل شق ولا ثقوب بجدار البطن، إضافة إلى مضاعفات أقل وسرعة تعافي أكبر.

من جانب آخر، أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن غيث المحمادي أن العمليات تمت جميعها بنجاح تام ولله الحمد، وقد غادر البعض منهن المستشفى بنفس اليوم والبقية باليوم التالي وهن بصحة جيدة.

وأعرب "المحمادي" عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في أقسام المستشفى، وخصّ قسم الأشعة وقسم النساء والولادة وقسم التخدير وأخيراً قسم المختبر.

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