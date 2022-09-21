"الداخلية" تبث مقطع فيديو بعنوان "احتزم وراك وطن"

بمناسبة اليوم الوطني 89

بثت وزارة الداخلية، مقطع فديو قصيرًا بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، لتأسيس المملكة عنوانه "همة حتى القمة، واحتزم وراك وطن".

وجاء في كلمات الفيديو المصور، "يهون كل شيء قدامك لما تعرف أن وراك وطن، وراك وطن يمهد لك طريق النجاحات، وراك وطن يسندك في كل عثرة، وراك وطن يضحي إذا انسدت أمامك أبوابك، وراك وطن يسهر لأجل عينك تنام وقلبك يهنأ مع أحبابك، وراك وطن جاهز وواقف وقت البطولة والمواقف، كل عام وظهرنا مسنود بأغلى وطن".



يأتي ذلك بمناسبة اليوم الوطني 89 والذي ويوافق يوم الاثنين 24 محرم 1441هـ الموافق 23 سبتمبر 2019م، وهو اليوم الذي تأسست فيه المملكة على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبدالعزيز آل سعود.