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"حريق تنومة".. مشاركة فاعلة لـ"أمانة عسير" وبلدياتها في جهود الإخماد

توجيه للأمين ومساهمة في احتواء النيران التي تمددت ويجري التعامل معها

شاركت أمانة عسير وبلدياتها مع عدة جهات حكومية أخرى، بالمعدات والآليات اللازمة؛ للمساهمة في احتواء النيران التي اندلعت بأحد الجبال الوعرة في تنومة؛ وجاء ذلك بتوجيه الأمين.

وكانت فِرَق ‫الدفاع المدني بمحافظة ‫تنومة، قد باشرت حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة؛ حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.

وبلغت مساحة الحريق، وفق القيادة الميدانية لإدارة أزمة ‎حريق تنومة، 1000×500م، وجرى تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي؛ رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية.

وبلغت نسبة إخماد ‎الحريق 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس.

حريق جبل غلامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حريق تنومة".. مشاركة فاعلة لـ"أمانة عسير" وبلدياتها في جهود الإخماد
سبق

شاركت أمانة عسير وبلدياتها مع عدة جهات حكومية أخرى، بالمعدات والآليات اللازمة؛ للمساهمة في احتواء النيران التي اندلعت بأحد الجبال الوعرة في تنومة؛ وجاء ذلك بتوجيه الأمين.

وكانت فِرَق ‫الدفاع المدني بمحافظة ‫تنومة، قد باشرت حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة؛ حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.

وبلغت مساحة الحريق، وفق القيادة الميدانية لإدارة أزمة ‎حريق تنومة، 1000×500م، وجرى تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي؛ رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية.

وبلغت نسبة إخماد ‎الحريق 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:32 PM

"حريق تنومة".. مشاركة فاعلة لـ"أمانة عسير" وبلدياتها في جهود الإخماد

توجيه للأمين ومساهمة في احتواء النيران التي تمددت ويجري التعامل معها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت أمانة عسير وبلدياتها مع عدة جهات حكومية أخرى، بالمعدات والآليات اللازمة؛ للمساهمة في احتواء النيران التي اندلعت بأحد الجبال الوعرة في تنومة؛ وجاء ذلك بتوجيه الأمين.

وكانت فِرَق ‫الدفاع المدني بمحافظة ‫تنومة، قد باشرت حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة؛ حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.

وبلغت مساحة الحريق، وفق القيادة الميدانية لإدارة أزمة ‎حريق تنومة، 1000×500م، وجرى تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي؛ رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية.

وبلغت نسبة إخماد ‎الحريق 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس.

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