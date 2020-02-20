"سم سبب الكثير من الجرائم".. المستشارة الألمانية تكشف دوافع مهاجم هاناو

تعهدت بالتوصل لملابسات الاعتداء

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن هناك العديد من المؤشرات على أن المسلح المشتبه به في حادث إطلاق نار في مدينة هاناو الألمانية، اليوم (الخميس)، تصرف بدافع العنصرية والتطرف اليميني وكراهية المختلفين في الأصل والدين والمظهر.

وقالت "ميركل" للصحفيين: "العنصرية سم، الكراهية سم، وهذا السم موجود في المجتمع وسبب الكثير من الجرائم"، وفقاً لــ"رويترز".

وتعهدت المستشارة الألمانية بـأن تفعل السلطات ما في وسعها لمعرفة ملابسات الهجوم.

وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق اليوم مقتل ثمانية أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة هاناو.