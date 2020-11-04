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نجوم الفن السعودي في ضيافة "طارق شو"

مريم عبدالرحمن تروي تجربتها مع "خريص"

استضاف الفنان والإعلامي السعودي طارق الحربي، عددًا من النجوم الشباب في الفن السعودي، خلال الحلقات الأولى في الموسم الثالث من برنامجه "طارق شو" الذي يعرض على قناة روتانا خليجية.

وحلّت الفنانة الصاعدة مريم عبدالرحمن، ضيفة على "طارق شو"، وذكرت أنها كانت تحلم بدخول عالم التمثيل منذ صغرها، وأنها تشجعت أكثر بعد أن أصبح المجتمع السعودي يتقبّل عمل الفتاة كممثلة وفي مهن أخرى.

وأوضحت أنها كانت تشعر دائمًا أنها مبدعة وأن لديها طاقة ممثلة، موضحة أنها وجدت نفسها في اليوم الذي وقفت فيه أمام الكاميرا في المسلسل السعودي "خريص".

وقالت إن هذا العمل جيد للغاية ويمثل بدايتها الفنية، ولفتت إلى أنها لا تحصر نفسها في دور معين، حيث تتطلع إلى تنويع أدوارها وتجسيد مختلف الأدوار والشخصيات.

وأجرى طارق الحربي حوارًا خاصًا مع الممثل والراوي صالح التويجري "الصلحي"، في إحدى حلقات البرنامج، كما استضاف المطرب الشاب عبدالرحمن محمد، الذي أكد تمسكه بالتراث الغنائي القديم.

واستضاف كذلك الفنان عبدالهادي الدوسري، الذي أوضح أنه يتقن الحضور الفني والتفاعل مع الجمهور، كما تمت استضافة الفنان التشكيلي فلاح البقمي، الذي أشار إلى أنه استخدم 3200 مسمار في لوحة سمو ولي العهد بمناسبة كأس آسيا، وأن أول الصور التي رسمها كانت صورة خادم الحرمين الشريفين.

ويتضمن "طارق شو 3"، الذي يعرض عبر "روتانا خليجية" من الأحد إلى الخميس الساعة 11 ليلاً، جرعة مكثفة من الموضوعات الكوميدية وفقرات التسلية والترفيه والألعاب، بجانب استضافة واكتشاف المواهب الصاعدة في المملكة.

واستضاف البرنامج عددًا كبيرًا من الفنانين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي، في حوارات تتسم بأنها خفيفة وشاملة، مع تنوّع الفقرات بين أسئلة خاصة بالضيف ومناقشة للمواضيع المطروحة في الحلقة والمواضيع العامة.

ويعتمد البرنامج مضمونًا مقبولاً جماهيريًا من خلال الكوميديا الساخرة الهادفة، في تناول بعض القضايا والأحداث والتناقضات على غرار البرامج الحوارية الليلية الساخرة في الولايات المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجوم الفن السعودي في ضيافة "طارق شو"
سبق

استضاف الفنان والإعلامي السعودي طارق الحربي، عددًا من النجوم الشباب في الفن السعودي، خلال الحلقات الأولى في الموسم الثالث من برنامجه "طارق شو" الذي يعرض على قناة روتانا خليجية.

وحلّت الفنانة الصاعدة مريم عبدالرحمن، ضيفة على "طارق شو"، وذكرت أنها كانت تحلم بدخول عالم التمثيل منذ صغرها، وأنها تشجعت أكثر بعد أن أصبح المجتمع السعودي يتقبّل عمل الفتاة كممثلة وفي مهن أخرى.

وأوضحت أنها كانت تشعر دائمًا أنها مبدعة وأن لديها طاقة ممثلة، موضحة أنها وجدت نفسها في اليوم الذي وقفت فيه أمام الكاميرا في المسلسل السعودي "خريص".

وقالت إن هذا العمل جيد للغاية ويمثل بدايتها الفنية، ولفتت إلى أنها لا تحصر نفسها في دور معين، حيث تتطلع إلى تنويع أدوارها وتجسيد مختلف الأدوار والشخصيات.

وأجرى طارق الحربي حوارًا خاصًا مع الممثل والراوي صالح التويجري "الصلحي"، في إحدى حلقات البرنامج، كما استضاف المطرب الشاب عبدالرحمن محمد، الذي أكد تمسكه بالتراث الغنائي القديم.

واستضاف كذلك الفنان عبدالهادي الدوسري، الذي أوضح أنه يتقن الحضور الفني والتفاعل مع الجمهور، كما تمت استضافة الفنان التشكيلي فلاح البقمي، الذي أشار إلى أنه استخدم 3200 مسمار في لوحة سمو ولي العهد بمناسبة كأس آسيا، وأن أول الصور التي رسمها كانت صورة خادم الحرمين الشريفين.

ويتضمن "طارق شو 3"، الذي يعرض عبر "روتانا خليجية" من الأحد إلى الخميس الساعة 11 ليلاً، جرعة مكثفة من الموضوعات الكوميدية وفقرات التسلية والترفيه والألعاب، بجانب استضافة واكتشاف المواهب الصاعدة في المملكة.

واستضاف البرنامج عددًا كبيرًا من الفنانين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي، في حوارات تتسم بأنها خفيفة وشاملة، مع تنوّع الفقرات بين أسئلة خاصة بالضيف ومناقشة للمواضيع المطروحة في الحلقة والمواضيع العامة.

ويعتمد البرنامج مضمونًا مقبولاً جماهيريًا من خلال الكوميديا الساخرة الهادفة، في تناول بعض القضايا والأحداث والتناقضات على غرار البرامج الحوارية الليلية الساخرة في الولايات المتحدة.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
05:12 PM

نجوم الفن السعودي في ضيافة "طارق شو"

مريم عبدالرحمن تروي تجربتها مع "خريص"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضاف الفنان والإعلامي السعودي طارق الحربي، عددًا من النجوم الشباب في الفن السعودي، خلال الحلقات الأولى في الموسم الثالث من برنامجه "طارق شو" الذي يعرض على قناة روتانا خليجية.

وحلّت الفنانة الصاعدة مريم عبدالرحمن، ضيفة على "طارق شو"، وذكرت أنها كانت تحلم بدخول عالم التمثيل منذ صغرها، وأنها تشجعت أكثر بعد أن أصبح المجتمع السعودي يتقبّل عمل الفتاة كممثلة وفي مهن أخرى.

وأوضحت أنها كانت تشعر دائمًا أنها مبدعة وأن لديها طاقة ممثلة، موضحة أنها وجدت نفسها في اليوم الذي وقفت فيه أمام الكاميرا في المسلسل السعودي "خريص".

وقالت إن هذا العمل جيد للغاية ويمثل بدايتها الفنية، ولفتت إلى أنها لا تحصر نفسها في دور معين، حيث تتطلع إلى تنويع أدوارها وتجسيد مختلف الأدوار والشخصيات.

وأجرى طارق الحربي حوارًا خاصًا مع الممثل والراوي صالح التويجري "الصلحي"، في إحدى حلقات البرنامج، كما استضاف المطرب الشاب عبدالرحمن محمد، الذي أكد تمسكه بالتراث الغنائي القديم.

واستضاف كذلك الفنان عبدالهادي الدوسري، الذي أوضح أنه يتقن الحضور الفني والتفاعل مع الجمهور، كما تمت استضافة الفنان التشكيلي فلاح البقمي، الذي أشار إلى أنه استخدم 3200 مسمار في لوحة سمو ولي العهد بمناسبة كأس آسيا، وأن أول الصور التي رسمها كانت صورة خادم الحرمين الشريفين.

ويتضمن "طارق شو 3"، الذي يعرض عبر "روتانا خليجية" من الأحد إلى الخميس الساعة 11 ليلاً، جرعة مكثفة من الموضوعات الكوميدية وفقرات التسلية والترفيه والألعاب، بجانب استضافة واكتشاف المواهب الصاعدة في المملكة.

واستضاف البرنامج عددًا كبيرًا من الفنانين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي، في حوارات تتسم بأنها خفيفة وشاملة، مع تنوّع الفقرات بين أسئلة خاصة بالضيف ومناقشة للمواضيع المطروحة في الحلقة والمواضيع العامة.

ويعتمد البرنامج مضمونًا مقبولاً جماهيريًا من خلال الكوميديا الساخرة الهادفة، في تناول بعض القضايا والأحداث والتناقضات على غرار البرامج الحوارية الليلية الساخرة في الولايات المتحدة.

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