النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أنسنة العمل الحكومي

انتقل صديقي للتو من وظيفة حكومية إلى أخرى. وظيفته السابقة كانت في منشأة حديثة، تراعي جميع الجوانب البيئية الملموسة، التي تشمل جودة المبنى، ومراعاة الجوانب الجمالية والمكونات التي تضفي لمسة إنسانية على المكان.

عوامل جودة بيئة العمل التي ذكرها صديقي ليست أشياء تعجيزية أو رفاهية مبالغ فيها، وإنما هي أشياء بسيطة، ولكن أثرها على الموظف كبير جدًّا.

من الأشياء التي ذكرها -على سبيل المثال لا الحصر- توزيع وترتيب المكاتب، مراعاة التهوية الطبيعية، وأيضًا الإضاءة، ركن للقهوة في كل إدارة، ومساحات مبتكرة لتوليد الأفكار الإبداعية، وغيرها من الطرق التي تضفي على المنشأة لمسة إنسانية، تجعل من بيئتها أكثر ألفة.

في الحقيقة، شعرت في الوهلة الأولى عندما عبّر صديقي عن صدمته الحضارية من جراء انتقاله لمقره الجديد بأنه مبالغ ومتذمر، ولكن عندما وقفت بنفسي على بعض مقار العمل الحكومية وبيئتها المادية تأكدت أن معاناة صديقي حقيقية؛ فالكثير من الدوائر الحكومية للأسف لا تهتم بالبيئة الداخلية ومدى انعكاسها على نفسية وأداء الموظف.

في واقع الأمر، عندما قررت أن أتفق مع صديقي فيما طرح فأنا هنا لا أقصد بيئة مادية كالتي نراها في Google أو Apple ، ولا أدعوا إلى تغيير مقار ومباني بعض الجهات الحكومية المملوكة؛ فقد يكون هذا ضربًا من اللامنطقية، وإنما أدعو إلى خلق بيئة عملية ممزوجة ببعض الجوانب الترويحية. وأعتقد أن هناك الكثير من النماذج لدينا في السعودية التي تميزت بإيجاد بيئات عمل داخلية أكثر ألفة وإنسانية.

السؤال هنا: من هي الإدارات الموجودة الآن في الجهات الحكومية التي قد تتولى زمام المبادرة؟ باعتقادي إن إدارات التواصل الداخلي هي المعنية بالمساهمة في توفير بيئة عمل أكثر إنسانية بعيدة عن الجمود والملل متى ما توافر لها التمكين المطلوب، بيئة يكون العمل فيها منتجًا ومريحًا وممتعًا في الوقت نفسه.

فمن غير المعقول في الوقت الحالي، وفي ظل النقلة التطويرية التي يشهدها الجهاز الحكومي، ألا يتم مراعاة الجوانب الإنسانية البسيطة التي قد تتمثل في أبسط صورة لها في ماكينة قهوة، تقبع في نهاية الممر.

يحيى فقيهي

الرئيسية/ المملكة

اعلان
أنسنة العمل الحكومي
سبق

انتقل صديقي للتو من وظيفة حكومية إلى أخرى. وظيفته السابقة كانت في منشأة حديثة، تراعي جميع الجوانب البيئية الملموسة، التي تشمل جودة المبنى، ومراعاة الجوانب الجمالية والمكونات التي تضفي لمسة إنسانية على المكان.

عوامل جودة بيئة العمل التي ذكرها صديقي ليست أشياء تعجيزية أو رفاهية مبالغ فيها، وإنما هي أشياء بسيطة، ولكن أثرها على الموظف كبير جدًّا.

من الأشياء التي ذكرها -على سبيل المثال لا الحصر- توزيع وترتيب المكاتب، مراعاة التهوية الطبيعية، وأيضًا الإضاءة، ركن للقهوة في كل إدارة، ومساحات مبتكرة لتوليد الأفكار الإبداعية، وغيرها من الطرق التي تضفي على المنشأة لمسة إنسانية، تجعل من بيئتها أكثر ألفة.

في الحقيقة، شعرت في الوهلة الأولى عندما عبّر صديقي عن صدمته الحضارية من جراء انتقاله لمقره الجديد بأنه مبالغ ومتذمر، ولكن عندما وقفت بنفسي على بعض مقار العمل الحكومية وبيئتها المادية تأكدت أن معاناة صديقي حقيقية؛ فالكثير من الدوائر الحكومية للأسف لا تهتم بالبيئة الداخلية ومدى انعكاسها على نفسية وأداء الموظف.

في واقع الأمر، عندما قررت أن أتفق مع صديقي فيما طرح فأنا هنا لا أقصد بيئة مادية كالتي نراها في Google أو Apple ، ولا أدعوا إلى تغيير مقار ومباني بعض الجهات الحكومية المملوكة؛ فقد يكون هذا ضربًا من اللامنطقية، وإنما أدعو إلى خلق بيئة عملية ممزوجة ببعض الجوانب الترويحية. وأعتقد أن هناك الكثير من النماذج لدينا في السعودية التي تميزت بإيجاد بيئات عمل داخلية أكثر ألفة وإنسانية.

السؤال هنا: من هي الإدارات الموجودة الآن في الجهات الحكومية التي قد تتولى زمام المبادرة؟ باعتقادي إن إدارات التواصل الداخلي هي المعنية بالمساهمة في توفير بيئة عمل أكثر إنسانية بعيدة عن الجمود والملل متى ما توافر لها التمكين المطلوب، بيئة يكون العمل فيها منتجًا ومريحًا وممتعًا في الوقت نفسه.

فمن غير المعقول في الوقت الحالي، وفي ظل النقلة التطويرية التي يشهدها الجهاز الحكومي، ألا يتم مراعاة الجوانب الإنسانية البسيطة التي قد تتمثل في أبسط صورة لها في ماكينة قهوة، تقبع في نهاية الممر.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
11:54 PM

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي - الرياض
A A A
0
54

انتقل صديقي للتو من وظيفة حكومية إلى أخرى. وظيفته السابقة كانت في منشأة حديثة، تراعي جميع الجوانب البيئية الملموسة، التي تشمل جودة المبنى، ومراعاة الجوانب الجمالية والمكونات التي تضفي لمسة إنسانية على المكان.

عوامل جودة بيئة العمل التي ذكرها صديقي ليست أشياء تعجيزية أو رفاهية مبالغ فيها، وإنما هي أشياء بسيطة، ولكن أثرها على الموظف كبير جدًّا.

من الأشياء التي ذكرها -على سبيل المثال لا الحصر- توزيع وترتيب المكاتب، مراعاة التهوية الطبيعية، وأيضًا الإضاءة، ركن للقهوة في كل إدارة، ومساحات مبتكرة لتوليد الأفكار الإبداعية، وغيرها من الطرق التي تضفي على المنشأة لمسة إنسانية، تجعل من بيئتها أكثر ألفة.

في الحقيقة، شعرت في الوهلة الأولى عندما عبّر صديقي عن صدمته الحضارية من جراء انتقاله لمقره الجديد بأنه مبالغ ومتذمر، ولكن عندما وقفت بنفسي على بعض مقار العمل الحكومية وبيئتها المادية تأكدت أن معاناة صديقي حقيقية؛ فالكثير من الدوائر الحكومية للأسف لا تهتم بالبيئة الداخلية ومدى انعكاسها على نفسية وأداء الموظف.

في واقع الأمر، عندما قررت أن أتفق مع صديقي فيما طرح فأنا هنا لا أقصد بيئة مادية كالتي نراها في Google أو Apple ، ولا أدعوا إلى تغيير مقار ومباني بعض الجهات الحكومية المملوكة؛ فقد يكون هذا ضربًا من اللامنطقية، وإنما أدعو إلى خلق بيئة عملية ممزوجة ببعض الجوانب الترويحية. وأعتقد أن هناك الكثير من النماذج لدينا في السعودية التي تميزت بإيجاد بيئات عمل داخلية أكثر ألفة وإنسانية.

السؤال هنا: من هي الإدارات الموجودة الآن في الجهات الحكومية التي قد تتولى زمام المبادرة؟ باعتقادي إن إدارات التواصل الداخلي هي المعنية بالمساهمة في توفير بيئة عمل أكثر إنسانية بعيدة عن الجمود والملل متى ما توافر لها التمكين المطلوب، بيئة يكون العمل فيها منتجًا ومريحًا وممتعًا في الوقت نفسه.

فمن غير المعقول في الوقت الحالي، وفي ظل النقلة التطويرية التي يشهدها الجهاز الحكومي، ألا يتم مراعاة الجوانب الإنسانية البسيطة التي قد تتمثل في أبسط صورة لها في ماكينة قهوة، تقبع في نهاية الممر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,565
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,624
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,627
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,856

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة