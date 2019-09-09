"تعليم الطائف" تبدأ جولاتها الرقابية لمحاصرة المقصرين في الدوام الرسمي

تعميم للإدارات والمكاتب يؤكد أهمية التزام الجميع.. وتطبيق الجزاءات

تبدأ إدارة المتابعة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف (بنين- بنات)، جولاتها الرقابية الدورية لمتابعة الالتزام بأوقات الدوام الرسمي؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقصرين.

وعلمت "سبق" أن توجيهًا صدر من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، ومن خلال تعميم تَسَلّمته الإدارات ومكاتب التعليم، وقادة وقائدات المدارس؛ أكد فيه أهمية تقيد جميع الموظفين والموظفات بمواعيد الدوام الرسمي كما وردت في قرار مجلس الوزراء للمعلمين والمعلمات من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته؛ مشددًا على جميع المسؤولين الرفع بأسماء الموظفين والموظفات المقصرين في الالتزام بأوقات الدوام الرسمي لإدارة المتابعة المعنية؛ للتحقيق معهم، وحسم أيام الغياب وساعات التأخر، ومحاسبتهم وفق النظام، وتطبيق الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية للمنقطعين.

يشار إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق، كانت قد قامت بعدة جولات لتفقّد الدوام الرسمي، ورفعت نتائج تلك الجولات؛ استنادًا لما جاء في قرار مجلس الوزراء من تحديد لوقت الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية في كافة مناطق المملكة من السابعة والنصف صباحًا، وحتى الثانية والنصف ظهرًا.