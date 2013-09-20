"ابن محيا": يحق لنا أن نفتخر بقيادتنا الحكيمة ونحتفي بيوم اللحمة والعطاء

رفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي

رفع اللواء ركن متقاعد غازي بن عساف بن محيا؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وكافة الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال "ابن محيا" في كلمة بهذه المناسبة: في مطلع فجر يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 تعود علينا ذكرى يومنا الوطني المجيد الواحد والتسعين الذي وحّد فيه المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- شتات هذه البلاد على كتاب الله وسنة رسوله الكريم، بعد أن كانت قبائل متناثرة متناحرة، حتى أصبحنا قبيلة واحدة هي قبيلة (الوطن) وسار على خطاه أبناؤه البررة: سعود، فيصل، خالد، فهد، عبدالله -رحمهم الله-، ومن بعدهم الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم -أمد الله في عمره- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله ـ.

وتابع: لنا الفخر أن نحتفي بهذا اليوم الأغر يوم الوحدة والتلاحم ويوم الازدهار والنهضة، فها نحن -ولله الحمد- نعيش وننعم بالأمن والرخاء في هذه البلاد الطاهرة رغم ما حدث للعالم من تأثيرات بسبب جائحة كورونا COVID-19 التي ألقت بظلالها على الدول وأثرت فيها من الناحيتين الاقتصادية والصحية، إلا أن ما قامت به حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، -أطال الله في أعمارهم-، من مسكٍ لزمام الأمور وتقييمٍ لهذا الوباء ومبادرات وإجراءات احترازية، كُلف المعنيون باتخاذها وتطبيقها بدعم كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص والقطاع الصحي بشكل خاص بالأمر بتوزيع اللقاح والعلاج مجاناً للمواطن والمقيم على حدٍ سواء، خفّفت من تأثير هذه الجائحة من الناحيتين الاقتصادية والصحية، ولله الحمد، وأعطت مساراً إيجابياً لاستمرار رؤية المملكة 2030.

وأضاف ابن محيا: من هذا المنطلق يحق لنا أن نفخر بقيادتنا الحكيمة، وأن نحتفي بيومنا الوطني المجيد، متمسكين بمبادئنا وعقيدتنا الإسلامية وعاداتنا الأصيلة.

واختتم بقوله بهذه المناسبة الغالية على الجميع، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والى الشعب السعودي كافة والمقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة؛ سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.