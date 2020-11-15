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مجلس شؤون الأسرة يطلق "آيدياثون تالة المرأة" افتراضيًّا في الثالث من ديسمبر

لتعزيز دور المرأة السعودية مع فرصة الحصول على تمويل من بنك التنمية

بالتزامن مع فعاليات الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020، وتحت شعار "المرأة وطن وطموح"، يطلق مجلس شؤون الأسرة ممثلًا في لجنة المرأة في الثالث من ديسمبر المقبل آيدياثون تالة المرأة، والذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، وذلك بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبنك التنمية الاجتماعية.

وأوضحت "لجنة المرأة" أنها قررت أن يعقد الآيدياثون افتراضيًّا حتى التاسع من ديسمبر لمنح فرصة المشاركة للمهتمين من كافة مناطق ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة للجميع من السيدات والرجال في أي من المسارات التي تشمل دعم وضع المرأة بعد جائحة كورونا، وصحة المرأة والأسرة، والتقنية والتطبيقات الإلكترونية، الثقافة والفنون، والوعي الحقوقي والقانوني.

ويهدف الآيدياثون إلى تعزيز دور المرأة السعودية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة، ودعم المشاريع القائمة للتطور والنمو من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة عبر المواد التدريبية، والجلسات الاستشارية المقدمة من شركاء الآيدياثون الاستراتيجيين.

ويحصل الرابحون وعددهم 26 مشتركاً على فرصة الحصول على تمويل مقدم من بنك التنمية الاجتماعية، فيما ستعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على تزويدهم بالدعم اللازم بعد انتهاء الآيدياثون؛ لتذليل التحديات التي قد تواجههم كرواد أعمال من خلال الجلسات الاستشارية، وبرامج التطوير والدعم الملائمة لمسارات مشاريعهم، ولمعرفة المزيد عن آيدياثون تالة المرأة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ideathontalat.com

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس شؤون الأسرة يطلق "آيدياثون تالة المرأة" افتراضيًّا في الثالث من ديسمبر
سبق

بالتزامن مع فعاليات الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020، وتحت شعار "المرأة وطن وطموح"، يطلق مجلس شؤون الأسرة ممثلًا في لجنة المرأة في الثالث من ديسمبر المقبل آيدياثون تالة المرأة، والذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، وذلك بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبنك التنمية الاجتماعية.

وأوضحت "لجنة المرأة" أنها قررت أن يعقد الآيدياثون افتراضيًّا حتى التاسع من ديسمبر لمنح فرصة المشاركة للمهتمين من كافة مناطق ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة للجميع من السيدات والرجال في أي من المسارات التي تشمل دعم وضع المرأة بعد جائحة كورونا، وصحة المرأة والأسرة، والتقنية والتطبيقات الإلكترونية، الثقافة والفنون، والوعي الحقوقي والقانوني.

ويهدف الآيدياثون إلى تعزيز دور المرأة السعودية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة، ودعم المشاريع القائمة للتطور والنمو من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة عبر المواد التدريبية، والجلسات الاستشارية المقدمة من شركاء الآيدياثون الاستراتيجيين.

ويحصل الرابحون وعددهم 26 مشتركاً على فرصة الحصول على تمويل مقدم من بنك التنمية الاجتماعية، فيما ستعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على تزويدهم بالدعم اللازم بعد انتهاء الآيدياثون؛ لتذليل التحديات التي قد تواجههم كرواد أعمال من خلال الجلسات الاستشارية، وبرامج التطوير والدعم الملائمة لمسارات مشاريعهم، ولمعرفة المزيد عن آيدياثون تالة المرأة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ideathontalat.com

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
04:48 PM

مجلس شؤون الأسرة يطلق "آيدياثون تالة المرأة" افتراضيًّا في الثالث من ديسمبر

لتعزيز دور المرأة السعودية مع فرصة الحصول على تمويل من بنك التنمية

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فهد الغبيوي - الرياض
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بالتزامن مع فعاليات الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020، وتحت شعار "المرأة وطن وطموح"، يطلق مجلس شؤون الأسرة ممثلًا في لجنة المرأة في الثالث من ديسمبر المقبل آيدياثون تالة المرأة، والذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، وذلك بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبنك التنمية الاجتماعية.

وأوضحت "لجنة المرأة" أنها قررت أن يعقد الآيدياثون افتراضيًّا حتى التاسع من ديسمبر لمنح فرصة المشاركة للمهتمين من كافة مناطق ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة للجميع من السيدات والرجال في أي من المسارات التي تشمل دعم وضع المرأة بعد جائحة كورونا، وصحة المرأة والأسرة، والتقنية والتطبيقات الإلكترونية، الثقافة والفنون، والوعي الحقوقي والقانوني.

ويهدف الآيدياثون إلى تعزيز دور المرأة السعودية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة، ودعم المشاريع القائمة للتطور والنمو من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة عبر المواد التدريبية، والجلسات الاستشارية المقدمة من شركاء الآيدياثون الاستراتيجيين.

ويحصل الرابحون وعددهم 26 مشتركاً على فرصة الحصول على تمويل مقدم من بنك التنمية الاجتماعية، فيما ستعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على تزويدهم بالدعم اللازم بعد انتهاء الآيدياثون؛ لتذليل التحديات التي قد تواجههم كرواد أعمال من خلال الجلسات الاستشارية، وبرامج التطوير والدعم الملائمة لمسارات مشاريعهم، ولمعرفة المزيد عن آيدياثون تالة المرأة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ideathontalat.com

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