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قائد المقاومة الأفغانية يؤكد استمرار القتال ضد "طالبان"

"مسعود" دعا مواطنيه إلى مواجهة الحركة

أكد قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود، أن المقاومة مستمرة في القتال ضد حركة طالبان في إقليم بنجشير؛ بعد إعلان الحركة عن سيطرتها على الإقليم.

ودعا قائد المقاومة جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".

وقال مسعود في رسالة صوتية: "لا يزال مقاتلو المقاومة في المحافظة ويواصلون القتال ضد طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه بخير.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قائد المقاومة الأفغانية يؤكد استمرار القتال ضد "طالبان"
سبق

أكد قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود، أن المقاومة مستمرة في القتال ضد حركة طالبان في إقليم بنجشير؛ بعد إعلان الحركة عن سيطرتها على الإقليم.

ودعا قائد المقاومة جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".

وقال مسعود في رسالة صوتية: "لا يزال مقاتلو المقاومة في المحافظة ويواصلون القتال ضد طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه بخير.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
04:18 PM

قائد المقاومة الأفغانية يؤكد استمرار القتال ضد "طالبان"

"مسعود" دعا مواطنيه إلى مواجهة الحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود، أن المقاومة مستمرة في القتال ضد حركة طالبان في إقليم بنجشير؛ بعد إعلان الحركة عن سيطرتها على الإقليم.

ودعا قائد المقاومة جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".

وقال مسعود في رسالة صوتية: "لا يزال مقاتلو المقاومة في المحافظة ويواصلون القتال ضد طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه بخير.

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