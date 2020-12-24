النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن حثلين": الإبل العراقية تمتلك تاريخًا عريقًا وذات سلالات قوية

قال: ندرس مقترح إرسال فحول منتجة إلى بلاد الرافدين

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح ابن حثلين: إن الإبل العراقية تمتلك تاريخًا عريقًا وذات سلالات قوية.

ورحّب بمشاركة مالك الإبل المواطن العراقي ممدوح الخزعلي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دراسة طلب "الخزعلي" وإرسال فحول منتجة لدولة العراق الشقيقة.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الإبل العراقية تاريخ عريق وسلالات قوية، وحضور المشارك العراقي ممدوح الخزعلي فتح آفاقًا كبيرة وسبل تعاون جيدة، ونعده بدراسة طلبه من قبل نادي الإبل بشأن إرسال فحول منتجة إلى بلاد الرافدين ليستفيد منها إخواننا ملاك الإبل".

يذكر أن مالك الإبل العراقي ممدوح الخزعلي استفاد من إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع السعودية، وقام بسوق إبله عبر المنفذ وحضر لميدان مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة بالصياهد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن حثلين": الإبل العراقية تمتلك تاريخًا عريقًا وذات سلالات قوية
سبق

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح ابن حثلين: إن الإبل العراقية تمتلك تاريخًا عريقًا وذات سلالات قوية.

ورحّب بمشاركة مالك الإبل المواطن العراقي ممدوح الخزعلي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دراسة طلب "الخزعلي" وإرسال فحول منتجة لدولة العراق الشقيقة.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الإبل العراقية تاريخ عريق وسلالات قوية، وحضور المشارك العراقي ممدوح الخزعلي فتح آفاقًا كبيرة وسبل تعاون جيدة، ونعده بدراسة طلبه من قبل نادي الإبل بشأن إرسال فحول منتجة إلى بلاد الرافدين ليستفيد منها إخواننا ملاك الإبل".

يذكر أن مالك الإبل العراقي ممدوح الخزعلي استفاد من إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع السعودية، وقام بسوق إبله عبر المنفذ وحضر لميدان مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة بالصياهد.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
08:05 PM

"ابن حثلين": الإبل العراقية تمتلك تاريخًا عريقًا وذات سلالات قوية

قال: ندرس مقترح إرسال فحول منتجة إلى بلاد الرافدين

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
2
1,021

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح ابن حثلين: إن الإبل العراقية تمتلك تاريخًا عريقًا وذات سلالات قوية.

ورحّب بمشاركة مالك الإبل المواطن العراقي ممدوح الخزعلي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دراسة طلب "الخزعلي" وإرسال فحول منتجة لدولة العراق الشقيقة.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الإبل العراقية تاريخ عريق وسلالات قوية، وحضور المشارك العراقي ممدوح الخزعلي فتح آفاقًا كبيرة وسبل تعاون جيدة، ونعده بدراسة طلبه من قبل نادي الإبل بشأن إرسال فحول منتجة إلى بلاد الرافدين ليستفيد منها إخواننا ملاك الإبل".

يذكر أن مالك الإبل العراقي ممدوح الخزعلي استفاد من إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع السعودية، وقام بسوق إبله عبر المنفذ وحضر لميدان مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة بالصياهد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,821
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,898
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,279

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة