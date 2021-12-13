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انطلاق مسابقة "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. و9 فائزين في 3 فئات

انطلقت اليوم أولى أشواط مسابقة المزاين؛ التي ينظمها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021 في ملهم (شمال مدينة الرياض)، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وتشمل فئات (حر من حر فرخ)، (حر من حر قرناس)، (حر فرخ إنتاج محلي)، (حر قرناس)، (حر أسود/ أدهم قرناس)، (جير بيور قرناس)، و(شاهين بحري قرناس).

وشهد شوط اليوم سباقات بين فئات (حر من حر فرخ)، و(حر من حر قرناس)، و(حر فرخ إنتاج محلي)، حيث فاز بالمركز الأول في فئة (حر من حر فرخ) الصقر (هلال) للصقار الشيخ عبدالعزيز آل ثاني، وبالمركزين الثاني والثالث فاز الصقار غانم الدوسري، بصقريه (عمار) و(مزيون).

وفي فئة (حر من حر قرناس) فاز بالمركز الأول الصقر (معالي) للصقار خالد الهاجري، وبالمركز الثاني فاز الصقر (مياس) للصقار الشيخ سعود آل ثاني، أما المركز الثالث ففاز به الصقر (زاخر) للصقار سالم الهاجري.

أما الفئة الثالثة في سباق اليوم فكانت (حر فرخ إنتاج محلي)، وفاز فيها بالمراكز الثلاثة الأولى الصقار متعب القحطاني، بصقوره (رعوان)، و(شعاق) و(شافي).

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان حتى يوم الخميس المقبل (16 ديسمبر)، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتي المهرجان (الملواح) و(المزاين)، حيث خصص منها 4 ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مسابقة "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. و9 فائزين في 3 فئات
سبق

انطلقت اليوم أولى أشواط مسابقة المزاين؛ التي ينظمها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021 في ملهم (شمال مدينة الرياض)، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وتشمل فئات (حر من حر فرخ)، (حر من حر قرناس)، (حر فرخ إنتاج محلي)، (حر قرناس)، (حر أسود/ أدهم قرناس)، (جير بيور قرناس)، و(شاهين بحري قرناس).

وشهد شوط اليوم سباقات بين فئات (حر من حر فرخ)، و(حر من حر قرناس)، و(حر فرخ إنتاج محلي)، حيث فاز بالمركز الأول في فئة (حر من حر فرخ) الصقر (هلال) للصقار الشيخ عبدالعزيز آل ثاني، وبالمركزين الثاني والثالث فاز الصقار غانم الدوسري، بصقريه (عمار) و(مزيون).

وفي فئة (حر من حر قرناس) فاز بالمركز الأول الصقر (معالي) للصقار خالد الهاجري، وبالمركز الثاني فاز الصقر (مياس) للصقار الشيخ سعود آل ثاني، أما المركز الثالث ففاز به الصقر (زاخر) للصقار سالم الهاجري.

أما الفئة الثالثة في سباق اليوم فكانت (حر فرخ إنتاج محلي)، وفاز فيها بالمراكز الثلاثة الأولى الصقار متعب القحطاني، بصقوره (رعوان)، و(شعاق) و(شافي).

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان حتى يوم الخميس المقبل (16 ديسمبر)، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتي المهرجان (الملواح) و(المزاين)، حيث خصص منها 4 ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
12:09 AM

انطلاق مسابقة "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. و9 فائزين في 3 فئات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت اليوم أولى أشواط مسابقة المزاين؛ التي ينظمها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021 في ملهم (شمال مدينة الرياض)، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وتشمل فئات (حر من حر فرخ)، (حر من حر قرناس)، (حر فرخ إنتاج محلي)، (حر قرناس)، (حر أسود/ أدهم قرناس)، (جير بيور قرناس)، و(شاهين بحري قرناس).

وشهد شوط اليوم سباقات بين فئات (حر من حر فرخ)، و(حر من حر قرناس)، و(حر فرخ إنتاج محلي)، حيث فاز بالمركز الأول في فئة (حر من حر فرخ) الصقر (هلال) للصقار الشيخ عبدالعزيز آل ثاني، وبالمركزين الثاني والثالث فاز الصقار غانم الدوسري، بصقريه (عمار) و(مزيون).

وفي فئة (حر من حر قرناس) فاز بالمركز الأول الصقر (معالي) للصقار خالد الهاجري، وبالمركز الثاني فاز الصقر (مياس) للصقار الشيخ سعود آل ثاني، أما المركز الثالث ففاز به الصقر (زاخر) للصقار سالم الهاجري.

أما الفئة الثالثة في سباق اليوم فكانت (حر فرخ إنتاج محلي)، وفاز فيها بالمراكز الثلاثة الأولى الصقار متعب القحطاني، بصقوره (رعوان)، و(شعاق) و(شافي).

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان حتى يوم الخميس المقبل (16 ديسمبر)، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتي المهرجان (الملواح) و(المزاين)، حيث خصص منها 4 ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,465
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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