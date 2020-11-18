"المسعودي" يرعى احتفال "تعليم جدة" بالذكرى السادسة للبيعة

جدد البيعة والولاء باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة

رعى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم، بحضور القيادات التعليمية وعدد من المشرفين وقادة المدارس، وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

وأكد "المسعودي" في كلمته خلال الحفل أن الاحتفاء بالذكرى السادسة للبيعة يأتي في وقت تشهد فيه المملكة إنجازات داخلية، رغم كل التحديات ومنها تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب تحقيق إنجازات دولية تحمل الثقة والثقل والمكانة العالمية للمملكة وأبرزها رئاسة واستضافة المملكة لقمة العشرين.

وأشار مدير "تعليم جدة" إلى أن التعليم في المملكة شهد ويشهد دعماً غير مسبوق في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأكبر دليل هو استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة كورونا كما يتجلى ذلك في تصدر التعليم لجدول أعمال قمة العشرين التي ستقود دفتها المملكة ضاربة بذلك نموذجاً متفرداً على مستوى العالم في استمرار العملية التعليمية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة.

وفي ختام كلمته، جدّد مدير عام "تعليم جدة" البيعة والولاء باسمه ونيابةً عن جميع منسوبي ومنسوبات "تعليم جدة" لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، داعياً العلي القدير أن يحفظهم ذخرا وفخرا للوطن وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورفعتها.