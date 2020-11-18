النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسعودي" يرعى احتفال "تعليم جدة" بالذكرى السادسة للبيعة

جدد البيعة والولاء باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة

رعى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم، بحضور القيادات التعليمية وعدد من المشرفين وقادة المدارس، وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

وأكد "المسعودي" في كلمته خلال الحفل أن الاحتفاء بالذكرى السادسة للبيعة يأتي في وقت تشهد فيه المملكة إنجازات داخلية، رغم كل التحديات ومنها تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب تحقيق إنجازات دولية تحمل الثقة والثقل والمكانة العالمية للمملكة وأبرزها رئاسة واستضافة المملكة لقمة العشرين.

وأشار مدير "تعليم جدة" إلى أن التعليم في المملكة شهد ويشهد دعماً غير مسبوق في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأكبر دليل هو استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة كورونا كما يتجلى ذلك في تصدر التعليم لجدول أعمال قمة العشرين التي ستقود دفتها المملكة ضاربة بذلك نموذجاً متفرداً على مستوى العالم في استمرار العملية التعليمية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة.

وفي ختام كلمته، جدّد مدير عام "تعليم جدة" البيعة والولاء باسمه ونيابةً عن جميع منسوبي ومنسوبات "تعليم جدة" لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، داعياً العلي القدير أن يحفظهم ذخرا وفخرا للوطن وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورفعتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المسعودي" يرعى احتفال "تعليم جدة" بالذكرى السادسة للبيعة
سبق

رعى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم، بحضور القيادات التعليمية وعدد من المشرفين وقادة المدارس، وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

وأكد "المسعودي" في كلمته خلال الحفل أن الاحتفاء بالذكرى السادسة للبيعة يأتي في وقت تشهد فيه المملكة إنجازات داخلية، رغم كل التحديات ومنها تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب تحقيق إنجازات دولية تحمل الثقة والثقل والمكانة العالمية للمملكة وأبرزها رئاسة واستضافة المملكة لقمة العشرين.

وأشار مدير "تعليم جدة" إلى أن التعليم في المملكة شهد ويشهد دعماً غير مسبوق في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأكبر دليل هو استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة كورونا كما يتجلى ذلك في تصدر التعليم لجدول أعمال قمة العشرين التي ستقود دفتها المملكة ضاربة بذلك نموذجاً متفرداً على مستوى العالم في استمرار العملية التعليمية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة.

وفي ختام كلمته، جدّد مدير عام "تعليم جدة" البيعة والولاء باسمه ونيابةً عن جميع منسوبي ومنسوبات "تعليم جدة" لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، داعياً العلي القدير أن يحفظهم ذخرا وفخرا للوطن وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورفعتها.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
04:19 PM

"المسعودي" يرعى احتفال "تعليم جدة" بالذكرى السادسة للبيعة

جدد البيعة والولاء باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
443

رعى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم، بحضور القيادات التعليمية وعدد من المشرفين وقادة المدارس، وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

وأكد "المسعودي" في كلمته خلال الحفل أن الاحتفاء بالذكرى السادسة للبيعة يأتي في وقت تشهد فيه المملكة إنجازات داخلية، رغم كل التحديات ومنها تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب تحقيق إنجازات دولية تحمل الثقة والثقل والمكانة العالمية للمملكة وأبرزها رئاسة واستضافة المملكة لقمة العشرين.

وأشار مدير "تعليم جدة" إلى أن التعليم في المملكة شهد ويشهد دعماً غير مسبوق في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأكبر دليل هو استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة كورونا كما يتجلى ذلك في تصدر التعليم لجدول أعمال قمة العشرين التي ستقود دفتها المملكة ضاربة بذلك نموذجاً متفرداً على مستوى العالم في استمرار العملية التعليمية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة.

وفي ختام كلمته، جدّد مدير عام "تعليم جدة" البيعة والولاء باسمه ونيابةً عن جميع منسوبي ومنسوبات "تعليم جدة" لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، داعياً العلي القدير أن يحفظهم ذخرا وفخرا للوطن وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورفعتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,924
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,521
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,380

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة