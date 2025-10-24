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"المواصفات" تحذّر من "قلاية كهربائية" متداولة بالسوق

المنتج فشل في اختبارَي "قدرة الدخل والتيار والتمديدات"

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من قلاية كهربائية غير مطابقة،؛ مشيرة إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية SASO IEC 60335-2-13.

وقالت "المواصفات": إن المنتج يشكل خطراً على سلامة المستهلك بسبب الفشل في اختبار قدرة الدخل والتيار، والفشل في اختبار التمديدات الداخلية.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

المواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تحذّر من "قلاية كهربائية" متداولة بالسوق
سبق

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من قلاية كهربائية غير مطابقة،؛ مشيرة إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية SASO IEC 60335-2-13.

وقالت "المواصفات": إن المنتج يشكل خطراً على سلامة المستهلك بسبب الفشل في اختبار قدرة الدخل والتيار، والفشل في اختبار التمديدات الداخلية.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:03 AM

"المواصفات" تحذّر من "قلاية كهربائية" متداولة بالسوق

المنتج فشل في اختبارَي "قدرة الدخل والتيار والتمديدات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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29,715

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من قلاية كهربائية غير مطابقة،؛ مشيرة إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية SASO IEC 60335-2-13.

وقالت "المواصفات": إن المنتج يشكل خطراً على سلامة المستهلك بسبب الفشل في اختبار قدرة الدخل والتيار، والفشل في اختبار التمديدات الداخلية.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

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