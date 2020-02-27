النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نادي الفروسية يكمل جاهزيته لسباق "كأس السعودية".. الأضخم والأغلى على مستوى العالم

بجوائز تتجاوز 29 مليون دولار

أقام نادي الفروسية، اليوم، حفل الإفطار الخاص بعرض الاستعدادات النهائية للبطولة الأضخم والأغلى على مستوى العالم "كأس السعودية"، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان عضو مجلس إدارة بنادي الفروسية، والقائمين على البطولة والفرسان الدوليين المشاركين.


وجرى خلال الحفل استعراض الخيول الأغلى في العالم، والتي وصلت للمشاركة في البطولة للمرة الأولى في تاريخ سباقات الفروسية.

يشار إلى أنه تم تسجيل البطولة عالميًّا كأغلى بطولة في تاريخ سباقات الخيل، بجوائز تتجاوز 29 مليون دولار.

نادي الفروسية كأس السعودية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
نادي الفروسية يكمل جاهزيته لسباق "كأس السعودية".. الأضخم والأغلى على مستوى العالم
سبق

أقام نادي الفروسية، اليوم، حفل الإفطار الخاص بعرض الاستعدادات النهائية للبطولة الأضخم والأغلى على مستوى العالم "كأس السعودية"، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان عضو مجلس إدارة بنادي الفروسية، والقائمين على البطولة والفرسان الدوليين المشاركين.


وجرى خلال الحفل استعراض الخيول الأغلى في العالم، والتي وصلت للمشاركة في البطولة للمرة الأولى في تاريخ سباقات الفروسية.

يشار إلى أنه تم تسجيل البطولة عالميًّا كأغلى بطولة في تاريخ سباقات الخيل، بجوائز تتجاوز 29 مليون دولار.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
05:59 PM

نادي الفروسية يكمل جاهزيته لسباق "كأس السعودية".. الأضخم والأغلى على مستوى العالم

بجوائز تتجاوز 29 مليون دولار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
310

أقام نادي الفروسية، اليوم، حفل الإفطار الخاص بعرض الاستعدادات النهائية للبطولة الأضخم والأغلى على مستوى العالم "كأس السعودية"، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان عضو مجلس إدارة بنادي الفروسية، والقائمين على البطولة والفرسان الدوليين المشاركين.


وجرى خلال الحفل استعراض الخيول الأغلى في العالم، والتي وصلت للمشاركة في البطولة للمرة الأولى في تاريخ سباقات الفروسية.

يشار إلى أنه تم تسجيل البطولة عالميًّا كأغلى بطولة في تاريخ سباقات الخيل، بجوائز تتجاوز 29 مليون دولار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,856
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,989

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة