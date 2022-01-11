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شاهد.. لحظات من المغامرة والأجواء الساحرة في "رالي داكار السعودية"

مقاطع وصور وثّقها رواد التواصل لتحدٍ يعيشه مَن يخوض غمار السباق

يستمر "رالي داكار السعودية 2022"، في نشر أجواء السعادة والبسمة، في مختلف مراحله، راسماً البهجة على وجوه مشاهديه؛ حيث بدأت وتيرة التنافس الشديدة بالتصاعد بين نخبة من المتسابقين المحترفين، وخاصة مع اقتراب موعد المرحلة الأخيرة من الرالي وقرب مرحلة التتويج.

ونشرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو للسباق، وروّجت للأجواء الرائعة والمناظر الساحرة الخلابة لطبيعة وتضاريس المملكة وكثبانها الرملية.

كما حرص المتسابقون على مشاركة صورهم ومقاطعهم المرئية متابعيهم في وسائل التواصل الشخصية لهم التي توثق ذكرياتهم مع هذا الرالي، والذين أكدوا فيها أن خوض غمار السباق في المملكة العربية السعودية يعد مغامرة جديدة لن يختبرها إلا مَن يعيش التحدي فيها.

يشار إلى أن اليوم الثلاثاء 11 يناير ستنطلق المرحلة التاسعة من "رالي داكار السعودية 2022"، حيث ستكون دائرية على وادي الدواسر، بمسافة 490 كم، منها 287 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لحظات من المغامرة والأجواء الساحرة في "رالي داكار السعودية"
سبق

يستمر "رالي داكار السعودية 2022"، في نشر أجواء السعادة والبسمة، في مختلف مراحله، راسماً البهجة على وجوه مشاهديه؛ حيث بدأت وتيرة التنافس الشديدة بالتصاعد بين نخبة من المتسابقين المحترفين، وخاصة مع اقتراب موعد المرحلة الأخيرة من الرالي وقرب مرحلة التتويج.

ونشرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو للسباق، وروّجت للأجواء الرائعة والمناظر الساحرة الخلابة لطبيعة وتضاريس المملكة وكثبانها الرملية.

كما حرص المتسابقون على مشاركة صورهم ومقاطعهم المرئية متابعيهم في وسائل التواصل الشخصية لهم التي توثق ذكرياتهم مع هذا الرالي، والذين أكدوا فيها أن خوض غمار السباق في المملكة العربية السعودية يعد مغامرة جديدة لن يختبرها إلا مَن يعيش التحدي فيها.

يشار إلى أن اليوم الثلاثاء 11 يناير ستنطلق المرحلة التاسعة من "رالي داكار السعودية 2022"، حيث ستكون دائرية على وادي الدواسر، بمسافة 490 كم، منها 287 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
10:48 AM

شاهد.. لحظات من المغامرة والأجواء الساحرة في "رالي داكار السعودية"

مقاطع وصور وثّقها رواد التواصل لتحدٍ يعيشه مَن يخوض غمار السباق

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خلف الدوسري - الرياض
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يستمر "رالي داكار السعودية 2022"، في نشر أجواء السعادة والبسمة، في مختلف مراحله، راسماً البهجة على وجوه مشاهديه؛ حيث بدأت وتيرة التنافس الشديدة بالتصاعد بين نخبة من المتسابقين المحترفين، وخاصة مع اقتراب موعد المرحلة الأخيرة من الرالي وقرب مرحلة التتويج.

ونشرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو للسباق، وروّجت للأجواء الرائعة والمناظر الساحرة الخلابة لطبيعة وتضاريس المملكة وكثبانها الرملية.

كما حرص المتسابقون على مشاركة صورهم ومقاطعهم المرئية متابعيهم في وسائل التواصل الشخصية لهم التي توثق ذكرياتهم مع هذا الرالي، والذين أكدوا فيها أن خوض غمار السباق في المملكة العربية السعودية يعد مغامرة جديدة لن يختبرها إلا مَن يعيش التحدي فيها.

يشار إلى أن اليوم الثلاثاء 11 يناير ستنطلق المرحلة التاسعة من "رالي داكار السعودية 2022"، حيث ستكون دائرية على وادي الدواسر، بمسافة 490 كم، منها 287 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

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