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الولايات المتحدة تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا.. رقم قياسي يومي

2221 إصابة جديدة بالفيروس بالأردن

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة تسجيل رقم قياسي يومي بوفيات كورونا اليومية بلغ 3580 وفاة، وكذلك ارتفاع حالات دخول المستشفى لليوم الـ19 على التوالي.
الولايات المتحدة تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا فاوتشي: لقاح Moderna قد يحصل على إذن استخدام بـ"الحالات الطارئة"
وسجلت السلطات الصحية كذلك، 232255 حالة إصابة أخرى، وهي ثاني أعلى عدد يومي على الإطلاق للإصابات، إذ أصبحت كاليفورنيا أول ولاية ترصد أكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد، وفقًا لإحصاء "رويترز".

الأردن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 269806 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 233390 حالة شفاء بعد تسجيل 3116 حالة إضافية، كما سجلت 31 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3496 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا.. رقم قياسي يومي
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة تسجيل رقم قياسي يومي بوفيات كورونا اليومية بلغ 3580 وفاة، وكذلك ارتفاع حالات دخول المستشفى لليوم الـ19 على التوالي.
الولايات المتحدة تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا فاوتشي: لقاح Moderna قد يحصل على إذن استخدام بـ"الحالات الطارئة"
وسجلت السلطات الصحية كذلك، 232255 حالة إصابة أخرى، وهي ثاني أعلى عدد يومي على الإطلاق للإصابات، إذ أصبحت كاليفورنيا أول ولاية ترصد أكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد، وفقًا لإحصاء "رويترز".

الأردن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 269806 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 233390 حالة شفاء بعد تسجيل 3116 حالة إضافية، كما سجلت 31 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3496 حالة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
07:13 PM

الولايات المتحدة تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا.. رقم قياسي يومي

2221 إصابة جديدة بالفيروس بالأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة تسجيل رقم قياسي يومي بوفيات كورونا اليومية بلغ 3580 وفاة، وكذلك ارتفاع حالات دخول المستشفى لليوم الـ19 على التوالي.
الولايات المتحدة تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا فاوتشي: لقاح Moderna قد يحصل على إذن استخدام بـ"الحالات الطارئة"
وسجلت السلطات الصحية كذلك، 232255 حالة إصابة أخرى، وهي ثاني أعلى عدد يومي على الإطلاق للإصابات، إذ أصبحت كاليفورنيا أول ولاية ترصد أكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد، وفقًا لإحصاء "رويترز".

الأردن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 269806 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 233390 حالة شفاء بعد تسجيل 3116 حالة إضافية، كما سجلت 31 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3496 حالة.

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