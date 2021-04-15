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الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تدشن التوسعة الجديدة لمركز اللقاحات بـ "صلبوخ" الرياض

تضم 25 غرفة تقدم خدماتها لأكثر من 3 آلاف مستفيد يومياً

دشنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، التوسعة الجديدة في مركز لقاح فيروس كورونا بالمدينة الطبية لقوى الأمن في صلبوخ بمدينة الرياض لتقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين الحاصلين على مواعيد عبر تطبيق صحتي.

تشرف على المركز فرق طبية مختصة من الخدمات الطبية ومستشفى قوى الأمن بالرياض، في إطار استمرار تنفيذ مبادرات وأعمال حملة "الوقاية أمان".

وتضم التوسعة الجديدة للمركز (25) غرفة خاصة بالتطعيم، تقدم من خلالها الخدمات لأكثر من 3 آلاف مستفيد في اليوم الواحد، حيث تبدأ رحلة المراجع من منطقة الفرز البصري مروراً بالتسجيل وغرف انتظار، فضلاً عن غرف العيادات وغرف انتظار ما بعد التطعيم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في المملكة.

وتبلغ المدة الزمنية المتوقعة لتواجد المستفيد في المركز نحو (13) دقيقة منذ دخوله وحتى الاطمئنان على صحته ومغادرته بالسلامة بإذن الله.

وتقدم الخدمة في المركز طيلة أيام شهر رمضان المبارك من السبت إلى الخميس بداية من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 2:30 صباحاً، ما عدا يوم الجمعة، ويمكن للراغبين التقدم بطلب الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد في تطبيق صحتي واختيار المدينة الطبية –الخدمات الطبية بوزارة الداخلية).

يذكر أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أطلقت حملة "الوقاية أمان" خلال شهر مارس الماضي وتهدف من خلالها لتقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، وجميع المواطنين والمقيمين في المراكز التابعة للخدمات الطبية بالداخلية، في إطار جهود الجهات الصحية في المملكة لتقديم اللقاحات والإسهام في الوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.

وزارة الداخلية الخدمات الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تدشن التوسعة الجديدة لمركز اللقاحات بـ "صلبوخ" الرياض
سبق

دشنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، التوسعة الجديدة في مركز لقاح فيروس كورونا بالمدينة الطبية لقوى الأمن في صلبوخ بمدينة الرياض لتقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين الحاصلين على مواعيد عبر تطبيق صحتي.

تشرف على المركز فرق طبية مختصة من الخدمات الطبية ومستشفى قوى الأمن بالرياض، في إطار استمرار تنفيذ مبادرات وأعمال حملة "الوقاية أمان".

وتضم التوسعة الجديدة للمركز (25) غرفة خاصة بالتطعيم، تقدم من خلالها الخدمات لأكثر من 3 آلاف مستفيد في اليوم الواحد، حيث تبدأ رحلة المراجع من منطقة الفرز البصري مروراً بالتسجيل وغرف انتظار، فضلاً عن غرف العيادات وغرف انتظار ما بعد التطعيم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في المملكة.

وتبلغ المدة الزمنية المتوقعة لتواجد المستفيد في المركز نحو (13) دقيقة منذ دخوله وحتى الاطمئنان على صحته ومغادرته بالسلامة بإذن الله.

وتقدم الخدمة في المركز طيلة أيام شهر رمضان المبارك من السبت إلى الخميس بداية من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 2:30 صباحاً، ما عدا يوم الجمعة، ويمكن للراغبين التقدم بطلب الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد في تطبيق صحتي واختيار المدينة الطبية –الخدمات الطبية بوزارة الداخلية).

يذكر أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أطلقت حملة "الوقاية أمان" خلال شهر مارس الماضي وتهدف من خلالها لتقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، وجميع المواطنين والمقيمين في المراكز التابعة للخدمات الطبية بالداخلية، في إطار جهود الجهات الصحية في المملكة لتقديم اللقاحات والإسهام في الوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
01:55 PM

الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تدشن التوسعة الجديدة لمركز اللقاحات بـ "صلبوخ" الرياض

تضم 25 غرفة تقدم خدماتها لأكثر من 3 آلاف مستفيد يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، التوسعة الجديدة في مركز لقاح فيروس كورونا بالمدينة الطبية لقوى الأمن في صلبوخ بمدينة الرياض لتقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين الحاصلين على مواعيد عبر تطبيق صحتي.

تشرف على المركز فرق طبية مختصة من الخدمات الطبية ومستشفى قوى الأمن بالرياض، في إطار استمرار تنفيذ مبادرات وأعمال حملة "الوقاية أمان".

وتضم التوسعة الجديدة للمركز (25) غرفة خاصة بالتطعيم، تقدم من خلالها الخدمات لأكثر من 3 آلاف مستفيد في اليوم الواحد، حيث تبدأ رحلة المراجع من منطقة الفرز البصري مروراً بالتسجيل وغرف انتظار، فضلاً عن غرف العيادات وغرف انتظار ما بعد التطعيم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في المملكة.

وتبلغ المدة الزمنية المتوقعة لتواجد المستفيد في المركز نحو (13) دقيقة منذ دخوله وحتى الاطمئنان على صحته ومغادرته بالسلامة بإذن الله.

وتقدم الخدمة في المركز طيلة أيام شهر رمضان المبارك من السبت إلى الخميس بداية من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 2:30 صباحاً، ما عدا يوم الجمعة، ويمكن للراغبين التقدم بطلب الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد في تطبيق صحتي واختيار المدينة الطبية –الخدمات الطبية بوزارة الداخلية).

يذكر أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أطلقت حملة "الوقاية أمان" خلال شهر مارس الماضي وتهدف من خلالها لتقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، وجميع المواطنين والمقيمين في المراكز التابعة للخدمات الطبية بالداخلية، في إطار جهود الجهات الصحية في المملكة لتقديم اللقاحات والإسهام في الوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.

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