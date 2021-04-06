وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البحريني

بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها لخدمة المصالح المشتركة

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، جلسة مباحثات رسمية، وذلك خلال زيارة سموه للعاصمة البحرينية المنامة.



وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد الثقفي.