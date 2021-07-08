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السومة ينضم لتدريبات الأهلي.. و" العويس " و"خبراني" و"الأسمري "يجريان الفحوص الطبية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اليوم الخميس، بحصة تدريبية على ملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

حيث عقد مدرب الفريق الألباني بينسيك هاسي، اجتماعاً باللاعبين قبيل بداية الحصة التدريبية، شرح من خلاله البرنامج اللياقي والتكتيكي.

وأجرى الثلاثي محمد العويس، ومحمد خبراني، وعلي الأسمري، الفحوصات الطبية اللازمة تمهيداً للانضمام لتدريبات الفريق الجماعية.

وشارك السومة في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح في الأيام الماضية.

وعمد المدرب إلى تكثيف الجرعات اللياقية خلال الحصة التدريبية من أجل زيادة المعدل اللياقي للاعبين.

وأجرى الفريق مراناً فنياً متكاملاً من خلال تنفيذ عدد من الجمل الخططية.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السومة ينضم لتدريبات الأهلي.. و" العويس " و"خبراني" و"الأسمري "يجريان الفحوص الطبية
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اليوم الخميس، بحصة تدريبية على ملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

حيث عقد مدرب الفريق الألباني بينسيك هاسي، اجتماعاً باللاعبين قبيل بداية الحصة التدريبية، شرح من خلاله البرنامج اللياقي والتكتيكي.

وأجرى الثلاثي محمد العويس، ومحمد خبراني، وعلي الأسمري، الفحوصات الطبية اللازمة تمهيداً للانضمام لتدريبات الفريق الجماعية.

وشارك السومة في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح في الأيام الماضية.

وعمد المدرب إلى تكثيف الجرعات اللياقية خلال الحصة التدريبية من أجل زيادة المعدل اللياقي للاعبين.

وأجرى الفريق مراناً فنياً متكاملاً من خلال تنفيذ عدد من الجمل الخططية.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:25 PM

السومة ينضم لتدريبات الأهلي.. و" العويس " و"خبراني" و"الأسمري "يجريان الفحوص الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اليوم الخميس، بحصة تدريبية على ملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

حيث عقد مدرب الفريق الألباني بينسيك هاسي، اجتماعاً باللاعبين قبيل بداية الحصة التدريبية، شرح من خلاله البرنامج اللياقي والتكتيكي.

وأجرى الثلاثي محمد العويس، ومحمد خبراني، وعلي الأسمري، الفحوصات الطبية اللازمة تمهيداً للانضمام لتدريبات الفريق الجماعية.

وشارك السومة في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح في الأيام الماضية.

وعمد المدرب إلى تكثيف الجرعات اللياقية خلال الحصة التدريبية من أجل زيادة المعدل اللياقي للاعبين.

وأجرى الفريق مراناً فنياً متكاملاً من خلال تنفيذ عدد من الجمل الخططية.

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